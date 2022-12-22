民進黨籍宜蘭市長江聰淵挑戰縣長失利，任期即將屆滿的他，今天（22日）主持宜蘭市政8年紀實電子書發表會，強調市政建設成績單沒有辜負大家的付託，也深信未來的市長能在這基礎上，繼續為宜蘭市擘畫更美好的未來。

「2015-2022宜蘭市政8年紀實」是由宜蘭市政顧問團隊成員許文傑、陳財發、潘寶珠、李守正等合力編撰，並由市政顧問團總團長張捷隆撰寫序文，全書分為歷史藝文、安全健康、產業樂活、科技智慧、生態花園、城市交流等6大面向。

江聰淵指出，從2015年任宜蘭市長到現在，為宜蘭市注入了許多值得驕傲的成果，宜蘭市是宜蘭縣的「大房」，在國際、外交、地方基礎建設上，原本就要做最好的推廣、付出。

他細數8年任內，將救國團的廳舍收回作為公益公用，利用舊縣議會空間轉型成宜蘭人故事館，阮義忠台灣故事館則是利用原有的舊宿舍；宜蘭市能在既有的基礎上持續開創新頁，就是推出這本書最重要的意義。

江聰淵表示，8年時間他在宜蘭市留下許多紀錄，也開創許多新頁，「這張成績單我們相信是值得交代的！」雖然這些紀錄只有少量紙本典藏，是採用電子書模式（電子書網址https://www.ilancity.gov.tw/），但如有需要紙本也可向市公所索取。