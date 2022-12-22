一名42歲的潘姓女子，日前到高雄小港一間郵局要匯70萬到朋友帳戶中，行員覺得有異通報警方到場，查出原來她是要將詐欺集團詐騙得手的77萬元準備匯到朋友帳戶中，自己從中獲利7萬元，全案經警訊後將潘女依詐欺、洗錢防制法等罪移請高雄地檢署偵辦。

小港分局桂陽派出所員警於20日下午1點多接獲桂華街一間郵局行員報案，指稱一名42歲潘姓女子與朋友一同到郵局要匯款，由於經額高達70萬，又加上錢不是匯到潘女戶頭中，直覺有異。

盤查潘女過程中，她稱這些錢是他在香港的哥哥所匯給她，不過警方查出她的帳戶已經被警示，經抽絲剝繭發現這些潘女都是狡辯之詞。

真相其實是潘女先提供個人金融帳號給詐欺集團使用，已經變成警示帳戶，在接獲詐欺集團指使後，將另一筆詐騙得手的77萬元，意圖匯到朋友帳戶中，自己從中獲利7萬元，幸行員機警報警，才能順利查獲潘姓女車手，全案經警詢後將潘女依詐欺、洗錢防制法等罪移請高雄地檢署偵辦。