繼辦理「新竹風の市」、「小森微光」等主題市集後，知名市集品牌「好好手感市集」與新竹市府合作，為即將到來的聖誕佳節籌辦聖誕市集，本周末將在新竹公園盛大登場，當天將有各路旅人獨創手作、生活百物、特色餐點、植藝等上百個攤位，更有說故事活動與愜意的音樂饗宴。

「好好手感市集」是國內知名的市集品牌，過去也曾在新竹市舉辦市集活動，例如「新竹風の市」、「小森微光」，也曾配合兒童節及中秋節假期，於護城河、新竹州圖書館等處亮相，這次再度攜手市府，為即將到來的聖誕佳節，籌辦「好好新竹聖誕市集」。

市府指出，本次市集是今年冬天為市民帶來最後一波暖心活動，將有上百家品牌攤位進駐新竹公園，內容豐富可期，包含各路旅人獨創手作、生活百物、特色餐點、植藝等攤位，更有說故事活動與愜意的音樂饗宴，歡迎市民親子朋友及全國遊客到新竹公園，享受聖誕佳節氣氛。

市府城銷處表示，新竹公園是少數市中心的大型公園，自2017年起進行再生計畫，保存再生園區內歷史文物，修整景觀及機能，並改善園區人行步道系統，成為市區重要的景點，在新竹動物園、孔廟、田徑場整修完成後，已成為新竹市民休憩、運動的優良場域。

新竹公園大改造後，搖身一變成為市民們相當喜愛的去處，包含麗池、玻璃工藝博物館、玻璃工坊、氣象站、昆蟲館、湖畔料亭等，包含「2020台灣設計展」、「新竹玻璃設計藝術節」皆於新竹公園舉辦，與市民共創許多美好回憶。