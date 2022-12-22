《阮三个》春節推出最新特別節目。（公視提供）

公視實境節目《阮三个》，再次集結金鐘團隊聯手將在2023年春節推出最新特別節目，在聖誕節前夕送粉絲一份大禮，公布本次節目成員名單，由闆娘楊貴媚領軍，與第3季主廚與小幫手施名帥、温貞菱，以及首次加入節目團隊的胡宇威共同主持；從除夕夜到初五連續6天，和大家一起圍爐過好年。

《阮三个》已連續第３年推出新春特別節目，有別於過去前２季的「餐車環島發大財」特別企劃，今年特別推出兩檔全新企劃要讓觀眾耳目一新。除夕夜首先登場的是第一屆《Super Run-俗婆阮運動大會》，參賽隊伍眾星雲集，「阮三隊」由楊貴媚、温貞菱、施名帥，還有體能擔當胡宇威組成；「俗女隊」則是導演嚴藝文領軍，派出謝盈萱、藍葦華及陳家逵應戰；「婆婆隊」當然也不會認輸，推出最強婆媳組合：鍾欣凌＋黃姵嘉，搭配許傑輝及邱凱偉。

製作單位還特別邀請姚淳耀穿著可愛兔偶裝扮演守護神角色，特別前進苗栗烏眉國小與學生一起進行挑戰，比賽項目分為「鴻兔大展(抓兔子鬼抓人)」、「俗卡有力(拔河)」、「婆婆躲避球」、「阮腳五四三(四人五腳)」等4項趣味競賽。製作人方夢貞透露，之所以會有運動會的安排，一部分也是為了想彌補當時《阮三个》第3季中因颱風而被迫取消「阮三鐵」的遺憾，楊貴媚得知這項企畫後也表示相當興奮又期待！戲裡戲外感情超好的大家，面對運動場上的廝殺。

除此之外，由「老大」楊貴媚，帶領「秘書」温貞菱、「料理長」施名帥，還有「苦役」學弟胡宇威，四人共同組成的《阮三特工隊》，也將從初一開始出擊！他們四人將深入各行各業挑戰職人技能，不但要搞定牧場、澡堂、飯店、棒球場、麵包店、車布包、割香菜...等工作，還要完成任務、蒐集該工作相關商品推出「阮心福袋」，公開義賣捐贈所得與粉絲們一起做公益。