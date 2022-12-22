鋪滿鮭魚牽絲出金黃起司瀑布的「美威鮭魚海鮮披薩」，層次相當豐富。（美威鮭魚提供）

以鮭魚為內餡散發羅勒清香的「美威鮭魚餡餅」，柔嫩不膩。（美威鮭魚提供）

每到年節，除了歡心迎接新年長假，享受和樂的團圓時光，也是各位主婦大展身手的時刻，象徵年年有魚、富含Omega-3等多種營養元素的鮭魚，成為現代人追求健康、在年節餐桌上另一種蛋白質的食材選擇，挪威鮭魚供應商MOWI美威集團，在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，於不同通路推出五星輕量外帶年菜。

考量「輕度開伙」、「小家庭年菜」趨勢，美威鮭魚在忙碌年節之際，精心規劃煮婦小救星、10分內即可優雅上菜的多項年節鮭魚禮，以2-3人份輕量小包裝、省備料、多樣化、少油煙、零負擔的特色，顛覆傳統澎湃年菜高油、高糖、高熱量的既定印象，無論在餐桌上百搭其他年菜，或是年節假期嘴饞，都可為您省去耗時費工的料理麻煩，只要在家依照包裝指示，簡單油煎、微波加熱、慢火燴煮、烤箱烘烤，即可在10分內，輕鬆做出媲美五星主廚手藝的鮭魚宴。

「美威蒲燒鮭魚肚」回歸鮭魚頂級食材本身獨有的特質，嚴選挪威鮭魚最鮮嫩肥美、油花豐腴、老饕指定部位的頂級鮭魚大腹肉，遵循關東傳統獨特烤鰻手法，透過蒸的技巧，讓口感更加綿細鬆軟，再層層費工刷上日式蒲燒醬汁甘醇添香，燒烤出琥珀色的細緻光澤，即能一啖最高境界的鮮嫩美味，28日至2023年1月31日，在全台家樂福提供９折優惠。

「美威鮭魚海鮮披薩」，其薄脆手拍餅皮採用美國獨特手工技術造就香酥口感，鋪上滿滿鮮甜滑順的鮭魚、蟹肉棒，拌上羅勒葉、迷迭香等辛香料特製的番茄醬汁，並融合大量馬札瑞拉金黃起司，高溫烤出焦香酥脆的披薩邊緣，內層餅皮充滿麵香，大口咬下，香醇酸甜的義式番茄醬汁襯出鮭魚的綿密脂香，口感十分豐富。

「美威鮭魚餡餅」是美威五星研發團隊首次推出市場唯一以鮭魚為主餡的噴汁餡餅，嚴選新鮮鮭魚拌入高麗菜、洋蔥、九層塔等鮮美食材成就鮮嫩多汁的美味菁華，並採鮮摘細切的羅勒，加入天然發酵的鹽麴增添風味層次，將豐富餡料摺起包進薄Ｑ餅皮，值得一提的是，不同於市場常見主要以豬肉為餡的蔥餡餅，該品項以羅勒鹽麴的清香完美呈現鮭魚最高質地，吃起來柔嫩不膩，只要平底鍋油煎至兩面金黃、或是用氣炸鍋烹調，即可做出皮薄餡多、料多噴汁的喜氣餡餅。

渾圓扎實、飽滿爆汁的「美威鮭豚丸」將海陸雙味完美淬鍊，「美威鮭豚丸」獨創於福州丸市場，以鮮嫩鮭魚為基底的粉嫩Ｑ彈外皮，包住一顆顆豬絞肉、白胡椒等餡料，一口咬下，嘴裡滿是柔嫩濃郁的鮭魚鮮香，同時併發豬肉鮮甜多汁的口感，百搭其他豐盛年菜圍桌而食。