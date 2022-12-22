搶新春送禮商機，被封為「日本最好吃生吐司」的「乃賀美」首度為台灣設計新春禮盒腰封，為生吐司繫上雅緻腰帶，運用日式雅而不華風格美學，繪製出秀雅別緻的印花圖騰，共有花卉及蝴蝶結兩款圖樣可供消費者自由挑選，並集結品牌人氣商品，推出四款禮盒套組，於統一時代百貨台北店門市及新莊宏匯廣場、桃園新光影城快閃櫃，限定期間推出不同優惠活動。

「乃賀美」2023品牌快閃列車將於2023年1月4日正式起跑前進新莊宏匯廣場，1月13日前進桃園新光影城，進行長達一個月波段快閃活動，春節期間除全台唯一統一時代百貨台北店之外，也可在北台灣快閃櫃點購買到手撕生吐司美味。

「乃賀美」首度在台迎新年推出四款禮盒限定優惠，12月22日至2023年1月31日於統一時代百貨台北店門市，2023年1月20日至1月24日於新莊宏匯廣場及桃園新光影城，活動期間生吐司1斤兩條禮盒特價300元、生吐司2斤一條禮盒特價300元、生吐司1斤一條加任選口味果醬1瓶禮盒特價500元、生吐司1斤一條加任選口味果醬2瓶禮盒特價850元，多款產品組合提供不同送禮需求。