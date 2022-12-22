國立中山大學管樂團三度獲得教育部全國學生音樂比賽特優殊榮，更創台灣大專院校之先，於校慶期間邀集陸海空三軍樂隊攜手合奏，一週內連辦3場校慶交流音樂會。「台灣小號教父」葉樹涵在「海疆軍樂悠揚在西灣」海軍交流音樂會中，搶先首演教授應廣儀作曲的最新作品《西灣弄潮》，慶賀中山42週年校慶。

中山管樂團於校慶期間集陸海空三軍樂隊，分別舉辦「海疆軍樂悠揚在西灣」、「榮耀軍樂悠揚在西灣」及「御風軍樂悠揚在西灣」3場校慶交流音樂會。

中山管樂團指揮、音樂學系助理教授林鴻君表示，中山管樂團前身為管樂社，最初僅不到20人，不斷克服經費與演出水準的限制。他接任社團指導老師後，連結音樂系和西灣學院開設管樂合奏課程，申請計畫經費挹注樂團並主動募款，第一年就正式登台開了第一場音樂會，隔年吸引超過60人加入管樂社，順勢成立管樂團。

中山管樂團成員來自跨科系的學生，從社團評鑑、社區服務、籌備巡演到這次舉辦三軍交流音樂會，都要學習藝術與行政並進，必須獨力完成節目規劃、行政流程、場地佈置、模擬彩排、茶水便當、接待引導等流程。

成軍7年來，管樂團演奏水準愈來愈高，時常代表學校在各種儀典、音樂會、研討會開幕擔任演出嘉賓，更三度獲全國學生音樂比賽管樂合奏大專院校A組特優。

音樂學系大四生吳泓愷表示，音樂科班出身的人較難了解幕後工作如何運作，透過在管樂團中擔任行政總監的經驗，負責爭取一年四季的社團經費審查，學會寫預算、企劃書和說服技巧，傳承心法和學弟妹協力籌辦三軍音樂會。

光電工程學系大三生葉元任不只擔任系學會長，也身兼管樂團幹部，負責三軍音樂會宣傳工作。他表示，樂團指揮常說的「On time is late」，要妥善規劃時間運用，才能把握吹管樂的放鬆時刻。