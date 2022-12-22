準桃園市長張善政即將於25日上任，無黨團結聯盟桃園市議員李家興提醒，由於過去8年現任市長鄭文燦的滿意度一直很高，張善政上任後，市民們會立即感受到藍綠執政差異，蜜月期也會很短，「看來皮要繃緊一點」。

張善政19日透過新聞稿發布小內閣人事，兩位副市長由前台大醫院副院長王明鉅與前行政院新聞局長蘇俊賓出任；市政府祕書長由現任新北市政府工務局長詹榮鋒出任，副祕書長則由新北市政府參事賴淑華、中原大學資訊管理學系副教授金志聿出任。

港媒《中評社》今（22）日報導，李家興接受該報訪問表示，在看到張善政人事名單後，認為該份名單的「朱立倫色彩」濃厚，因為很多人都是朱過去擔任桃園縣長的舊部屬或幕僚。但他也提到，張善政有對此提出解釋，表示不管過去曾跟誰共事過，一旦進到桃園市府，就是桃園的人，「接下來就看新市府團隊怎樣表現，新人事都樂觀其成」。

李家興也提醒張善政，指出鄭文燦過去擔任桃園市長八年，滿意度很高，因此在桃園政黨輪替後，市民們會立刻感受到藍綠執政的差異，如果期許高，相對失落也會高，張的蜜月期應該會很短、皮要繃緊一點，「就看往後施政能力了」。