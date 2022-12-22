基隆市政府綜合發展處處長林昆鋒，獲美國國務院邀請，將於2023年代表台灣赴美，參與IVLP「國際領袖人才參訪計畫」（International Visitor Leadership Program; IVLP）。基隆市政府表示，林昆鋒獲邀，不只是對其個人努力的肯定，更是對林右昌團隊的讚許與鼓勵。

基隆市政府指出，林昆鋒這次訪美將以「政府的透明度和問責制」為主題，參訪美國首府華盛頓及其他重點城市並同時與來自世界各國的青年政治領袖，進行多項議題廣泛的交流與討論。

「國際領袖人才參訪計畫」IVLP，由美國國務院主導，邀請世界各國政經、教科文等領域的菁英領袖人才，赴美進行短期參訪，與當地產官學界直接交流，透過該計畫除建立友好關係與溝通管道，也藉此展現美國政府對全球重要議題的實質貢獻。

從1940年代開始，80年來世界各國菁英領袖，已有22萬人以上獲邀訪美，台灣方面包括副總統賴清德、總統府祕書長李大維，以及許多優秀的各領域人士都曾在參與此計畫。這也顯示台美夥伴關係緊密聯繋，彼此在政治經濟、教育文化、科技與傳媒上的深度合作與交流。

2019年林右昌市長訪問美國國務院時就曾說過，台灣是印太自由民主之錨！區域安全需要所有支持自由、民主與人權的勇士們一起共同守護！台灣絕對是美國在印太地區長期的自由、民主以及人權價值的重要夥伴。

新聞主播出身的林昆鋒處長上任以來，負責統整市府重大施政計畫，並全力輔佐市長達成各項政策目標，與市府團隊致力城市建設，襄助林市長讓基隆市施政滿意度屢創新高，未來將持續為台美交流盡一份心力。