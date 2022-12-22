台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫」啟動，自1／1至3／2活動期間，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式踴躍捐款。幫助遍布全台「孩子的秘密基地」免費課輔班順利運作，讓弱勢的孩子們放學後都能「快樂學習、與愛同行」，獲得生活的關懷與課業的指導，迎向更璀璨、光明的未來。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，台灣高鐵公司特別選在每年最溫馨、喜樂的耶誕節前夕，與「中華民國快樂學習協會」再次攜手，啟動「高速傳愛 助學計畫」，希望積極實踐企業社會責任，結合ESG企業願景，深耕在地、永續關懷外，更呼籲各界發揮愛心，用愛與祝福邁向嶄新的2023年，一起守護「孩子的秘密基地」，因為「大家一起，就有力量；快樂學習，就有方向」，希望匯集各界愛心，一起為台灣引領進步、創造美好。

中華民國快樂學習協會名譽理事長吳念真則表示，中華民國快樂學習協會創立以來，始終本著每個基地一旦成立，就要一直運作下去，事實上，如果不是為了下一代，這一代的努力及成就就沒有意義，每個孩子都需要被照顧，因為他們就是台灣的未來。特別感謝台灣高鐵公司透過「高速傳愛 助學計畫」一同支持為孩子們的學習路，燃起一盞盞希望的明燈，築起溫暖的堡壘，打造快樂學習的秘密基地，用愛陪伴孩童成長。

台灣高鐵公司自2010年起，每年定期推動「高速傳愛 助學計畫」，累計募得善款逾新台幣1.49億元，幫助超過2萬8千多名需要幫助的學童安心學習、快樂成長。為鼓勵旅客踴躍響應2023「高速傳愛 助學計畫」，每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，還可特別獲贈「高鐵造型抱枕」乙個，期盼各界的善款匯集，讓溫暖隨著高鐵列車無限傳遞，您的每一分捐款，都如同一盞「探照燈」，不僅為「秘密基地」的孩子們引領方向，更照亮孩子璀璨、光明的美好未來。