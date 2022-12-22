國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇拋出5項政見，她今天至「POP撞新聞」廣播節目接受資深媒體人黃暐瀚專訪時進行詳細說明，並強調自己有16年台北市議員經驗，未來若順利進入立法院，必會勇敢發聲，在選區裡也會無縫接軌，提供一條龍的服務。

王鴻薇5項政見分別為核二核三延役、還稅於民、監督政府文宣預算、社會安全網以及公辦都更。她解釋，社會安全網範疇很廣，她未來會針對國民心理健康、脆弱家庭補助的預算進行檢視，她在議員任內就看過這部分的預算比例一直偏低，甚至看過一個數字，國民心理健康的預算占整個衛福部預算只有百分之一，質疑數字是否偏低。

王鴻薇認為，心理諮商的預算比重應該增加，像是她在議會時就曾提出，心理諮商師有嚴重不足的狀況，而台北每個行政區都有心理諮商中心，但很多人其實都不知道。

針對公辦都更議題，王鴻薇強調，這在台北市刻不容緩，像是位於信義區的廣慈博愛園區，蓋社宅後希望帶動周邊都更，其中有個街廓，已經把公辦都更送件，廣慈能做為中繼住宅，這是首件送件成功的公辦都更計畫，也是她在服務的案件。

王鴻薇說，現在很多都更是建商去談權利分配，當然有成功案例，不過有些人會擔心建商佔便宜，因此就需要公辦都更的存在，由政府處理，其實這幾年台北市非常支持，而未來她若進到立院，會推動公有土地盡量配合參與公共都更。

王鴻薇指出，台北市現在公有閒置土地很多，像是準台北市長蔣萬安昨陪她去植福宮參拜，和里長進行簡單座談後發現，里內公有土地有的是低度利用，有的根本完全閒置，其中有塊土地過去是鐵路局宿舍，如今卻荒廢、無人管理，這很可惜。

王鴻薇承諾，她未來會推動閒置土地活化，讓社區可用，不然就是參與公辦都更，而另一個推動點是希望推動門檻下降，目前要參與住戶意願高達90％，信義區有另一個案子就因為比例差一點，未過門檻所以沒成功，這些她未來都會努力幫忙。

王鴻薇最後強調，自己有16年台北市議員經驗，所以在選民服務、問政上，已有一定成績供外界檢驗，未來若順利進立法院，也會勇敢發聲。尤其蔣萬安當台北市長，她接下蔣的選區，會無縫接軌提供服務，對市府來說，需要強而有力的夥伴，蔣萬安在台北市政府，她在立院，再配合地方的議員，一定能給選區一條龍的服務，發揮即戰力。

提出5項政見，王鴻薇也不斷要求對手吳怡農跟她辯論，她批評，選舉過程辯論是常態，這也是基本常識，國內外在選舉過程中，都有透過辯論來讓選民更了解候選人理念跟政策，所以如果吳怡農將辯論稱為口水，這根本違反民主基本常識。