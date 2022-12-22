臉書即時翻譯功能叫做「翻譯年糕」，一名網友好奇詢問，明明用翻譯2個字就可以了，為何別稱是翻譯年糕呢？引起網友熱烈討論，後來有網友挖出多年前臉書翻譯小組的回應，才知道這個名字真的不是惡搞，而是用了日本動漫《哆啦A夢》裡面翻譯蒟蒻的梗。

一名網友近日在臉書社團《爆廢公社》上發文，表示大家都知道臉書有提供即時翻譯的功能，但這個功能的中文名稱為何叫「翻譯年糕」，讓他實在百思不得其解，很好奇為什麼會要叫翻譯年糕，不知道有沒有人知道原因。

貼文引起網友熱議，不少人猜測背後原因，有人吐槽說，可能是因為臉書的翻譯常常會鬧出笑話，讓人有種吃到一塊硬年糕，吞不下去，又吐不出來的感覺。

有網友則搜出「臉書翻譯小組」多年前的解釋，指會取名叫「翻譯年糕」是用了日本動漫《哆啦A夢》的梗，《哆啦A夢》裡曾出現「翻譯蒟蒻」這個道具，只要把這塊蒟蒻吃下去，就可以和使用不同語言的人，甚至是不同物種溝通。「臉書翻譯小組」團隊想年糕和台灣的文化更符合，因此就將即時翻譯的功能取名為「翻譯年糕」。