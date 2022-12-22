台塑集團創辦人王永慶女婿、大眾全球投資控股公司董事長簡明仁，被控利用旗下大陸子公司以「內保外貸」手法向國內多家銀行套利數十億元，涉犯偽造文書罪，因簡明仁與次子簡民智等5人認罪，台北地檢署給予5人緩起訴處分1年，5人共支付公庫1620萬元處分金，遭發回續查後，北檢仍依偽造文書罪嫌處分5人緩起訴，並維持1620萬元處分金條件。

簡明仁是王永慶二房次女王雪齡丈夫，曾在美國大學任教，返台後與妻子及友人創辦大眾電腦，後轉換為大眾全球投資控股公司。

檢方調查，大眾集團早年為將製造重心移往大陸，以旗下三希公司轉投資大陸的廣仁、廣大、廣元、廣上、廣茂科技。當時大陸地區實施嚴格外匯管制，台商多半透過大陸地區銀行為境外公司擔保，再由境外公司向國內銀行OBU申請貸款的「內保外貸」手法，賺取利差及匯差。

簡明仁等人利用三希集團大陸子公司，自2011年起向美商富國銀行等國內銀行申請取得授信額度，再由三希大陸子公司向大陸地區銀行申請開立信用狀，進行「內保外貸」融資簽呈，自2015年以不實買賣合約向大陸中國農民、華一等銀行申辦取得信用狀後，再向國內多家銀行申辦出口押匯，國內銀行共撥款數十億。但事後三希子公司分別將信用狀賣斷給銀行，或因大陸地區開狀銀行同意為三希子公司承兌，因此大陸及國內銀行未受損害。

檢方認為，簡明仁5人涉犯偽造文書罪，因無前科，均坦承犯行，僅當年因兩岸存在利差、匯差的時空背景，為進行信用狀「內保外貸」財務操作套利，以提高三希集團獲利，並非謀取私利，惡性不重，給予5人緩起訴，台灣高檢署發回續查後，仍北檢維持緩起訴處分。