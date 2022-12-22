短影音平台TikTok近來成為資安輿論焦點，外傳陸委會正配合行政院規畫，擬以反滲透法、國安法管理抖音，對於此消息是否屬實、是否擴及民間，行政院發言人羅秉成22日於例行院會後表示，行政院並未下任何指示要朝哪個方向規畫，這部分還有待相關研究。

羅秉成指出，大家都很關切資通訊安全，抖音議題政院採專案辦理，除審視公部門相關禁用跟限制是否落實，也在各方面了解影響程度，也請教育部門在媒體識讀上加強，畢竟相關內容可能危害到兒少健康，同時也有假訊息、認知操作的情形，所以要透過媒體識讀的方式，加以提醒注意。

羅秉成說，用法律作管制在國際上的做法不同，各國作法和我國類似，是以行政命令或法令方式，限制公部門使用包括抖音在內的陸製APP，僅有印度採取高度管制，用專法方式限制，並禁止民間使用，此舉是國際少見作法，成效如何有待觀察。

羅秉成提到，禁止某種APP使用必須有法律授權，然而，此法律是否有制定必要，在其他國家的成效如何，是否真的能達到封鎖、屏蔽的效果，須有更多討論跟資料蒐集，現階段政府將搜集相關立法和其他國家實施情形，包括其他國家有新的發展都會予以注意。

「行政院並沒有下任何指示要朝哪個方向做規劃，這部分還有待相關研究。」羅秉成強調，當前抖音限制在技術上是否可行、法律上能否明確化和合理化，這要特別注意，畢竟台灣是法治國家，禁用跟限制會影響到人民生活與自由，政府要非常審慎評估。

至於年底的資安會報是否會討論民間抖音禁令問題，羅秉成說，會就各方面資通訊安全項目進行廣泛討論，不只限於抖音，對於可能影響資通訊安全的陸製APP，思考如何以政策應對。

此外，日前傳出抖音在台中設置分公司，羅秉成說，有關該公司涉及違法兩岸人民關係條例規定，陸委會已經有所掌握，在專案討論過程裡，就知道該公司是由原來的公司更名為字節跳動，外界也關注是否有陸資嫌疑、借用人頭等，涉及相關法律責任，當前已將本案移送調查局處理，相關程序目前不便對外說明。