卡達世界盃剛落幕，歐洲足壇馬上就動了起來，英格蘭聯賽盃已經在周中起跑，緊接著就是著名的「英超聖誕快車」，從12月26日的Boxing Day開始，各隊在10天內將要進行3輪比賽，球迷準備好了嗎？出發。

英超原定在世界盃開踢前進行16輪比賽，但期間因為女王逝世而停賽一輪，加上個別球隊為了歐洲賽事而延遲了聯賽，所以各隊的出賽數落在14和15場之間。兵工廠以12勝1和1敗積分37分暫居榜首，曼城10勝2和2敗積分32分排名第2，紐卡索聯和托特納姆熱刺則分別以30分和29分位居3、4名。

兵工廠難得成為本季的聖誕冠軍，但世界盃的影響接二連三，首先是巴西前鋒傑蘇斯(Gabriel Jesus)在對喀隆的小組賽中右膝受傷，而且已經接受手術治療，預計要休養至少3個月；另外，在10月底對諾丁漢森林梅開二度狀況大好的尼爾森(Reiss Nelson)，日前與義甲尤文圖斯的一場友誼賽中傷及肌腱，未知何時能復出；法國中後衛薩利巴(William Saliba)雖然沒有在世界盃決賽上陣，但他隨隊飛回巴黎，暫時仍未歸隊。不過中後衛的位置找誰搭檔加布里埃爾(Gabriel Magalhães)有3個選擇，本懷特(Ben White)和富安健洋都是可踢右後衛和中後衛的人選，或是可以起用本季較少在聯賽先發的霍爾丁(Rob Holding)。槍手比較頭痛的問題還是進攻，前鋒僅剩恩凱蒂亞(Eddie Nketiah)一人，必要時可能會由中場的法比奧.維埃拉(Fábio Vieira)客串演出。

槍手的聖誕快車賽程是12/27 04:00主場對西漢姆聯、1/1 01:30作客對布萊頓、1/4 03:45主場對紐卡索聯，後兩場比賽難度不小，尤其是碰上本季狀況極佳，和槍手一樣都只輸過一場的紐卡索聯，很可能會是爭冠路上的絆腳石。

曼城在世界盃前的最後一役，主場1：2意外敗給蜜蜂軍團布倫特福德，未能入選英格蘭世界盃最終名單的前鋒托尼(Ivan Toney)，獨中兩元率隊逆轉擊敗曼城。落後兵工廠5分的曼城已不容有失，但相對來說賽程比較艱辛，首先是12/23要在聯賽盃16強碰上近年勢均力敵的老對手利物浦，雖然聯賽盃有可能會以部份替補球員上陣，但曼城近年來從未刻意放掉任何盃賽。接下來的聖誕快車賽程是12/29 04:00作客對里茲聯、12/31 23:00主場對艾佛頓、1/6 04:00作客對切爾西，其中兩個客場都不容易對付。

曼城的好消息是沒有傷病問題，陣中也僅有阿根廷前鋒阿爾瓦雷斯(Julián Álvarez)參與世界盃決賽，其他的世界盃國腳都已陸續歸隊，加上沒有世界盃可踢的前鋒哈蘭德(Erling Haaland)在熱身賽又有進球，可見他在休兵期間仍保持著不錯的狀態。

紐卡索聯在英超打出一波5連勝10連不敗，近期的熱身賽和周中的聯賽盃也接連寫下3連勝，紐卡自從沙烏地基金入主後戰績穩步上揚，如果能取得下賽季的歐冠聯賽資格，相信明年的夏季轉會，將是紐卡大展拳腳的真正時刻。紐卡陣容只有4名球員參加世界盃，分別是英格蘭後衛特里皮爾(Kieran Trippier)、門將波佩(Nick Pope)、前鋒威爾森(Callum Wilson)和巴西中場吉馬良斯(Bruno Guimarães)，隨著英格蘭和巴西在8強出局，4人在周中1：0力挫伯恩茅斯的聯賽盃都已先發上陣。紐卡在接下來的聖誕快車賽程，分別是12/26 23:00作客對萊切斯特城、12/31 23:00主場對里茲聯、1/4 03:45作客對兵工廠，以紐卡本季的良好發揮，守住目前第3名的位置，甚至超越曼城進佔第2名，並非不可能的任務。

熱刺是本屆世界盃有最多先發球員參與4強賽事的英超球隊，分別是法國門將洛里斯(Hugo Lloris)、阿根廷後衛羅梅羅(Cristian Romero)和克羅埃西亞邊鋒佩里斯奇(Ivan Perišić)，3人至少會缺席一場英超聖誕快車賽事，另外，巴西前鋒理查利森(Richarlison)和烏拉圭中場本坦庫爾(Rodrigo Bentancur)都在世界盃掛傷號，本坦庫爾有可能趕得及聖誕快車第二仗回歸，但理查利森可能要一月中才能復出。所幸肯恩(Harry Kane)和孫興慜都將及時歸隊。熱刺的聖誕快車賽程，分別是12/26 20:30作客對布倫特福德、1/1 22:00主場對阿斯頓拉、1/5 04:00作客對水晶宮。