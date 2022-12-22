推薦賽事 : 12/24 (六) 08:00，波士頓棕熊@紐澤西魔鬼

NHL本季最令人驚艷的球隊莫過於紐澤西魔鬼，處於重建期的魔鬼過去5季兩度在分組墊底，已連續4季無緣季後賽，本季卻搖身一變成為大都會分組榜首，積分也高居聯盟第三，進度幅度驚人。本週六(12/24)魔鬼將在主場迎戰聯盟龍頭波士頓棕熊，魔鬼過去10場在家面對棕熊成績5和5敗，對戰紀錄並不理想，此戰不僅防守端要提防棕熊的兇猛火線，進攻端也得想辦法突破烏瑪克(Linus Ullmark)的嚴密防守，才有機會中止主場連敗。

魔鬼上季防守猶如紙老虎，場均失球3.68球聯盟倒數第四，全季共動用過7名門將都無法解決防守端窘境，直到今年從華盛頓首都交易來維南賽克(Vitek Vanecek)，門將戰力才終於穩定下來。維南賽克本季場均失球2.37球、救球率0.912都遠高於聯盟平均，加上藍線的漢彌爾頓(Dougie Hamilton)與西根泰勒(Jonas Siegenthaler)本季也展現高效防守，魔鬼已不再是各隊進補的對象，場均失球僅有2.48球，防守效率聯盟第三。

聯盟霸主棕熊進入12月後狀態依舊火熱，單月場均得失球分別是3.9球/2.1球，出色攻防打出5勝3和1敗的佳績，淨勝球數+24更遙遙領先排名第二的魔鬼多達24球。過去幾年傷痛纏身的帕斯特納克(David Pastrnak)，本季出賽31場只有4場沒有得分紀錄，鋒利的攻擊是棕熊火力能維持不墜的主因。而本季搶下先發位置的門將烏瑪克本季場均失球1.89球、救球率0.937皆居於聯盟之冠，滴水不漏的表現讓原本就具有優異防守體質的棕熊更上一層樓。

魔鬼本季雖然繳出中上的攻守數據，但整體戰力仍略遜於經驗老道的棕熊，近期吞下主場三連敗，也顯現出以年輕球員為主幹的魔鬼在賽季中調整應變的能力仍有進步空間。而棕熊陣中多為共同征戰多年的老戰友，本季在人員配置到位後，立即調整到最佳狀態，近期在客場挑戰黃金騎士及雪崩等強隊都輕鬆過關。筆者看好棕熊面對出現小亂流的魔鬼，應能順利將其收服，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。