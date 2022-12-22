德國政府發言人周三表示，德方已經將首批的BNT(BioNTech)新冠疫苗送往中國，為進入中國的首個外國疫苗，但是初期僅供住在中國的德國僑胞接受接種。

政府沒有透露疫苗的規模和出貨時間，但是發言人說，德國正在推動獲得批准，讓德國人以外的外國人也可獲得接種。目前估計居住在中國的德國人約有2萬人。

在德國總理蕭茲(Olaf Scholz)在11月訪問中國時，即敲定好，讓德國國民在中國也可接踵外國疫苗；當時蕭茲也敦促北京官方，讓中國人也可以接種外國疫苗。

德國政府說，將針對12歲以上德國國民。免費提供由歐盟批准的基本劑和加強劑疫苗。但是其它國籍的家庭成員則不包括在內。

發言人說，正在努力推動，讓其它國籍的外國人也可以接種。

這些疫苗首先將發放到在華的德企和大使館人員。據知情人士表示，也將考慮發給其它歐盟國家的人士。

而作為回應措施，德國也允許在德的華人，可以接種來自中國的科興疫苗。雖然歐洲藥品監管機構尚未批准該疫苗的使用，但世界衛生組織(WHO)已經批准了該疫苗的使用。

衛生專家預測，中國在2023年可能面臨超過100萬名的新冠病毒死亡人數。

BioNTech的股價，周三在德國股市上漲2.2%，來到167.5歐元。