前陣子引起熱烈討論的好市多五木紅燒牛肉風味拉麵，以爆量酸菜和多層次湯底迅速擄獲了眾多消費者的心與胃。現在又有神廚級高手開發出一麵多吃的全新組合，酸菜牛肉拉麵竟然可以如此變化多端，讓愛好此味的饕客們大呼過癮。

好市多獨家專賣的五木紅燒牛肉風味拉麵上市之後，非油炸麵體的Q彈口感不僅瞬間打趴大部份的手工麵，更引發了各種各樣的獨特新吃法。除了最廣為人知的結合好市多牛肉片、神還原現做牛肉麵之外，創意十足的網友再度發揮巧思，搭配不同的秘密武器，一碗牛肉湯麵立刻變身兩道料理，堪稱最高CP值的牛肉湯麵。網友沒想到牛肉湯麵還可以這樣玩，在臉書社團大讚「這個在外面賣一定不便宜，家中有大廚果然好」、「這個組合技才是真正的實力」、「這樣吃好爽喔」。而最引起熱議的酸菜仍然是話題主角，酸菜控表示已回購第二次，消費者更紛紛回饋「酸菜賊好吃」、「我都吃完了才發現酸菜一大堆」。

(圖/五木拉麵提供)

盤點目前最夯的一麵多吃創意料理，網友公認最容易上手的是以下兩種搭配：

1. 酸菜乾拌麵配牛肉蛋花湯

吃慣了傳統的牛肉湯麵，偶爾來一碗酸菜乾麵與牛肉蛋花湯的新鮮組合，意外地涮嘴搭配。做法是：滾水煮熟麵之後撈起放碗中，酸菜鋪在麵上，牛肉湯調味包倒入滾水中，微辣的熱牛肉湯淋少許在酸菜麵上拌勻食用。

鍋裡的牛肉湯打一顆雞蛋，加幾片蕃茄即成家常牛肉湯，蕃茄的酸甜中和了牛肉湯的辛辣。在嚴寒的冬日中，吃一口嚼勁十足的酸菜乾拌麵、再喝一口酸辣中帶著清甜的牛肉湯，身心都得到無限的滿足。

酸菜牛肉乾麵淋上牛肉湯汁，意想不到的美味。(圖/五木拉麵提供)

2.客家炒酸菜配牛肉湯麵

因為拉麵附贈的酸菜包份量實在太有誠意，家庭主婦把腦筋動到了可以獨撐大局的酸菜上面，將酸菜直接變成一道料理。酸菜倒入熱油鍋翻炒至香氣出來，加入適量砂糖和水微煮收汁，最後加入辣椒炒勻，一盤香辣爽口的傳統客家名菜「客家炒酸菜」熱騰騰端上桌。

堆成山的酸菜炒肉丁，爽口又涮嘴。(圖/五木拉麵提供)

也有網友思念客家媽媽的酸菜炒肉丁，將好市多絞肉以醬油、糖等佐料醃製，下油鍋快炒出香氣後，倒入酸菜拌炒並加入辣椒或大蒜，以一盤自製的酸菜炒肉丁以慰藉思鄉之情。

接著直接在炒鍋裡加水煮麵，倒入調味湯包，煮滾後即成牛肉湯麵。一鍋到底的客家炒酸菜或酸菜炒肉丁，搭配牛肉湯麵，有菜有主食，不到半小時就可以搞定一餐。

寒流來襲，來碗暖烘烘的牛肉湯麵吧。(圖/五木拉麵提供)

最簡單最常見的牛肉湯拉麵，在各種巧思的斜槓與激盪之下，不斷迸發出令人驚豔的新鮮組合，這一碗高人氣的拉麵還能夠開發出什麼新創意料理，所有消費者敲碗期待。