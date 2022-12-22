英雄聯盟《德瑪西亞盃》（Demacia Cup，簡稱德盃）第2輪「16進4淘汰賽」的比賽於本週二（12/20）結束，晉級第3輪比賽的4支隊伍分別是iG戰隊、AL戰隊、虎牙MOJ、TT戰隊。4支隊伍將在接下來的第3輪比賽中，遭遇皇族RNG、EDG戰隊、JDG戰隊等今年世界大賽中國賽區（LPL）的代表隊伍，至於同樣是今年代表LPL出賽的TES戰隊，因為隊內多名選手感染新冠肺炎而退出本屆賽事，並由BLG戰隊遞補缺額。

第3輪「8強賽」採BO5（5局3勝制）的方式決定勝負，比賽安排在12/21（三）～12/24（六）的下午5點進行，每天1場，比賽在虎牙直播、Twitch…等平台都有直播，精彩可期，切勿錯過。

12/22（四）17:00，皇族RNG @ AL戰隊，推薦：不讓分「AL戰隊」勝

RNG經過轉會期陣容的調整，本次德盃派出的陣容，僅有上路Breathe及打野Wei兩人是主力選手，至於中路的TangYuan、下路的UGLY以及輔助ZiYou與Bunny等人都是替補或二軍選手，以這種少數主力帶多數二軍的陣容，對抗多數由主力選手參加的隊伍，即便是季中邀請賽（MSI）的冠軍隊伍，想要在德盃走得更遠，怕也不是件容易的事。另一方面，AL在LPL當中的原本就有位於中游的實力，本屆德盃派出的陣容也都是主力選手；AL在轉會期迎來輔助SwordArt與現任下路Betty搭擋，兩位前閃電狼（Flash Wolves）的台灣選手再度合體，全新的下路雙人組首次在12/20與OMG戰隊的比賽中登場，並幫助隊伍以2：1拿下勝利，也讓人期待AL在後續比賽中的好表現。

12/24（六）17:00，JDG戰隊 @ TT戰隊，推薦：不讓分「TT戰隊」勝

JDG是今年LPL夏季賽的冠軍隊伍，轉會期過後，主力選手中路Yagao及下路Hope離隊，為了補強兩人留下的空缺，俱樂部邀請中路Knight（前TES選手）及下路Ruler（前韓國GEN.G選手）入隊。本屆德盃JDG派出的陣容，主力選手雖有上路369、中路Knight及輔助Missing等三人，但隊伍中最核心的打野位置卻是由替補選手zzx上場，並且作為火力輸出核心的下路位置也是由替補選手1xn上場，陣中有兩名未曾在LPL一級賽事出場的選手，JDG在德盃中是否能延續夏季好成績，不確定性高。另一方面，TT在本屆德盃中表現亮眼，先後擊敗V5戰隊及BLG戰隊，下路huanfeng（前WBG選手）以及中路ucal（前韓國KT選手）兩人的加入，大幅度增加隊伍的進攻能力，也讓TT擁有問鼎本屆德盃冠、亞軍的實力，後勢看漲。