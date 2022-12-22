【LIVE直播】退燒藥缺貨衛福部出手！ 藥局將祭限購令。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情升溫，今日國內新增1萬9798例本土個案，較上周增加23.6％，另增93例境外移入個案、41例死亡個案。中央流行疫情指揮中心表示，目前幾乎可以確定會有新一波疫情，呼籲民眾施打次世代疫苗。面對疫情再起，因境外移入個案的影響不大，入境措施仍會持續放寬，至於本土的規定，如確診隔離5天，這部分暫時不會改變。

疫情監測組組長周志浩表示，相較上周四新增1萬6012例本土個案，今日本土疫情共上升23.6％，目前正在密切觀察中，現在可能已進入下一波流行。指揮官王必勝表示，疫情升溫速度加快，幾乎可以確定會有一波疫情，建議除了一般的防護措施，還有生活上的衛生習慣要保持好外，一定要趕快施打次世代疫苗，增加保護力。

面對新一波疫情再起，是否意味著近期不會再有放寬措施？王必勝說，我們放寬不放寬，除了疫情的考量，也要考慮措施對疫情的影響程度。入境的部分，我們會持續放寬，原因是境外移入的影響較小。至於本土的規定，比如確診隔離5天，需要5+N，這部分暫時不會改變。

今日本土個案以新北市單日新增3953例、台中市2585例、桃園市2181例、台北市2088例、高雄市2116例、台南市1602例居多。

其餘縣市則為彰化縣953例、新竹縣710例、新竹市630例、苗栗縣470例、屏東縣399例、雲林縣374例、嘉義縣287例、南投縣286例、宜蘭縣273例、基隆市239例、嘉義市186例、花蓮縣183例、金門縣113例、台東縣106例、澎湖縣59例、連江縣5例；

中重症個案比例。（圖／指揮中心提供）

境外移入個案則分別自中國大陸（5例），日本（3例），香港及越南（各2例），法國(1例)入境，入境日期介於今年11月21日至12月21日。

與此同時，今日新增72例中症個案、39例重症個案、41例死亡個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中，新增1例13歲少女，患有多重慢性疾病，未接種疫苗，10月26日發燒、咳嗽、嘔吐，10月28日到急診，新冠確診且有右側肺炎，也有呼吸窘迫，收治於兒童專責ICU，插管使用呼吸器並給予瑞德西韋治療。

11月18日，少女雖符合解隔條件，但因無法脫離呼吸器，轉到兒童一般ICU，12月18日不幸因病況惡化過世，死因爲肺炎併心肺衰竭及新冠病毒感染。截至目前，國內青少年重症共累計28例，其中13例肺炎、8例MIS-C、6例共病、1例心肌炎，死亡則增至7例，其中6例肺炎，1例心肌炎。截至目前，國內共累計864萬4555例確診、1萬4999例死亡。