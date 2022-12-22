許光漢（右）飾演的李子維和柯佳嬿飾演的黃雨萱同居畫面曝光。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

電影《想見你》2分鐘正式預告中出現兩個許光漢一起解謎。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

風靡全亞洲的台劇《想見你》，將於12月30日推出電影版，延續影集版的劇情，帶來穿越時空的燒腦愛戀。22日釋出2分鐘新預告，影片中時序交錯、氛圍懸疑，柯佳嬿、許光漢都各別分飾兩角來回穿梭時空，以不同身份角色相互對戲，演技爆棚。

耗時2年打造，全新續篇電影版《想見你》，猶如柯佳嬿、許光漢的多重宇宙，4個角色來回穿梭不同時空，預告中曝光的時間軸發現，從28歲李子維與17歲的黃雨萱，在2009年的時間點，相遇到相愛、2013年同居築愛巢，直到2017年黃雨萱竟意外穿越時空到陳韻如身上，開啟無限循環的多重穿越。

預告中還驚見柯佳嬿穿著一身婚紗，引來許多觀眾驚呼、猜測劇情走向，柯佳嬿也分享：「我覺得李子維和黃雨萱愛的好苦，隔了這麼久兩個人終於在電影版相遇了。在這個新時空裡圓滿了一些影集版的遺憾，但，誰知道會不會有新的遺憾呢？」

正式預告中許光漢飾演的雙身分李子維、王詮勝穿越同框，一起在黑板前分析時空線畫面，更讓人猜不透這一切到底是怎麼發展的？王詮勝在預告中留下線索，透露「錄音帶能回到過去」的關鍵。

許光漢本人也表示：「電影版相比影集更需要時間消化，我們現場拍攝的時候，也會花時間跟編劇討論，因為影集版有13集，大家能夠慢慢的接收理解，但這次包含所有角色的故事、不同的時間軸，龐大的資訊量，壓縮進兩小時內，觀眾可能需要好好專注拆解，在寒冷的跨年期間，一起來燒腦吧。」柯佳嬿更笑說：「這部戲就是滿滿的柯佳嬿跟許光漢。」