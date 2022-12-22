一年一度美國職籃的聖誕大戰即將到來，聯盟每年都會在這個時候安排有趣又吸睛的對戰組合與球迷共度佳節，今年分別有76人@尼克、湖人@獨行俠、公鹿@塞爾提克、灰熊@勇士以及太陽@金塊五個對戰組合，10支球隊都有實力輕鬆挺進季後賽甚至爭奪總冠軍，除了戰力之外我們也可以用許多其他角度來分析這些對戰，上週介紹了主、客場對於球隊勝率的關聯性，本週讓我們來聊聊『休息日』。

『休息日』是球迷容易忽略卻又不可或缺的勝負關鍵因子，每年美國時間的聖誕夜NBA都會安排一天休兵讓球員們與家人團聚，接著美國時間的聖誕節當天(台灣時間的12/26)就是聖誕大戰的日子，這個時候我們就可以參考各隊『休兵一日』後出賽的勝率，休息一天非常適合運動員體能恢復又不至於失去比賽的手感，這時候訓練量的安排以及心情上的調整直接關係到接下來出戰的勝負，下表統計出各隊休兵一日的勝率(勇士休兵三日不計)，供各位喜歡運彩的朋友們在投注聖誕大戰上參考。

NBA各隊休兵一日的勝率

先來看到76人對決尼克，休兵一日之後76人的勝率下降、尼克的勝率提高；湖人與獨行俠的對戰可以看好休兵一日勝率大漲的獨行俠；公鹿與塞爾提克兩支綠衫軍之爭，比較擅長休息一天再出發的是塞爾提克；至於太陽與金塊這兩個西區頂尖球隊，彩迷可以在聖誕大戰瞄準休兵一日後勝率提高的太陽。