行動超市上山，便利偏鄉居民採購。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

行動超市上山，便利偏鄉居民採購。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

行動超市上山，便利偏鄉居民採購。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣面積遼闊，偏鄉居民出門採購食材非常不方便，南投縣衛生局與家樂福合作，首度辦理「行動超市上山」，將生鮮食材送到仁愛鄉新望洋部落，除事前預購現場領貨，也準備多樣麵包、鮮奶、蔬果及熟食供民眾採買。

衛生局長陳南松表示，衛生局成立社區營養推廣中心，聘請營養師提供走動式服務，輔導縣內全部社區據點，輔導過程發現偏鄉食材取得不易，以仁愛鄉馬烈霸文健站為例，在學校學童上課期間，尚可請團膳公司協助配送食材，但在寒暑假期間，就必須仰賴廚工開車，到車程2小時的埔里鎮購買共餐所需食材。

因此，衛生福利部國民健康署、南投縣衛生局與家樂福合作，辦理「行動超市上山」，包括國民健康署科長秦義華、原住民族委員會專委柯麗貞、家樂福永續長蘇小真，縣府衛生局、原民局都派員出席。

家樂福南投店出動1輛常溫車及1輛冷藏車，克服顛簸蜿蜒路況，將生鮮食材送到仁愛鄉新望洋部落；家樂福南投店店長何嘉峰表示，透過LINE群組讓民眾預訂食材，在上山前將民眾預訂的物品整理裝箱，民眾到場取貨，現場以麵包及熟食為銷售熱門商品，因為是第1次到部落，不確定民眾想要購買的的商品，以鮮奶為例，因保存不易，部落的雜貨店僅販售保久乳，且長輩乳品攝取不足，所以也將鮮奶帶上山，未來會持續滾動式修正行動超市的陳列商品，滿足部落民眾採買需求。

陳南松說，家樂福和政府部門合作首次送食材上山，未來會持續與家樂福合作，目前規畫每周1次配送食材、每月1次行動超市到新望洋部落，結合行動超市上山，衛生局社區營養師也機動前進部落，設計不同衛教主題，將營養送上山，讓民眾學得到、看得到也買的得到。