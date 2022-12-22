線上旅遊及娛樂體驗預訂平台Klook首次在台舉辦「Klook優質夥伴獎頒獎典禮」，評選台灣40間優質在地商家夥伴，並於頒獎典禮中票選出2023年入境旅遊關鍵字「大爆發」，代表對未來入境旅遊快速成長的高度展望，期待全力衝刺並超越疫情前水準。

Klook表示，2022年是關鍵且充滿意義的一年，隨著各國邊境陸續解封，全球旅客積極規劃海外旅行，2023年可望迎來跨境旅遊大復甦。為感謝台灣商家夥伴支持，此次首度在台舉辦「Klook優質夥伴獎頒獎典禮」，根據多項指標評選出台灣40間優質的在地商家夥伴。

Klook說明，優質夥伴獎為根據體驗或行程設計、服務品質、旅客評分、銷售表現等各面向綜合評估而成，獲獎的40位夥伴不論是在商品亮點、服務水準皆獲得旅客高度支持，在人氣和銷售表現上同樣亮眼。

Klook指出，過去1個月海外旅客在平台預訂台灣旅遊商品的銷售量成長3倍，顯示許多國外旅客正積極規畫來台旅遊，其中以新加坡旅客預訂量最多，其次為韓國和美國。最熱銷商品種類以交通票券稱冠，包括高鐵和客運巴士，其次則為景點或遊程、飯店住宿。

透過預訂商品種類進一步觀察首批來台的海外旅客樣貌及喜好，可發現經典人氣景點和體驗仍非常受歡迎，包括台北101、野柳九份一日遊等路線仍是海外旅客來台必訪行程。與疫情前相比，自駕遊更蔚為風潮，特別是韓國旅客對租車自駕旅行方式關注度更高。

Klook執行長暨聯合創辦人林照圍表示，台灣作為Klook最重要的市場之一，將持續布局全球，連同全球20多個在地市場，以及美國、日本和新加坡的國際投資機構、Booking.com等國際戰略夥伴支援，共同推廣台灣觀光，讓全球旅客都能體驗台灣的精彩與魅力。

Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧表示，疫情前約每4個來台灣旅行的國外旅客，就有1個在Klook上預訂行程體驗，隨著近年持續深耕國旅市場，累積台灣商品超過5000個，加上全球夥伴資源，預計明年整體入境旅客的服務量能將提升至3分之1。