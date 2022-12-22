桃園市橫山書法藝術館（書藝館）為全台首座官方經營的現當代書藝美術館，積極布署展覽與典藏雙軌策略，去年開館以來，以打造跨境、跨域書法交流平台為目標。現積極籌備首屆橫山書藝雙年展，將於2023年1月20日至4月24日展出，將聚焦於書法在當代藝術中的影響與發展，盼帶動當代書法藝術發展新量能。

書藝館表示，「2023年橫山書藝雙年展：法與無法交織的年代－書法作為一種視覺形式」邀請東海大學美術系助理教授吳超然擔任策展人，偕同書藝館督導陳俋佐擔任機構策展人，以共同策畫模式，展開對書藝雙年展各種可能性與想像，透過雙年展以不同角度思考書法藝術，並深度討論、剖析書藝於現當代藝術發展中的定位。

書藝館提到，首屆雙年展邀集來自多國共42名書法家和藝術家，呈獻全球當代書藝多樣面貌，並探究書法藝術的未來與可能。其中包括西方抽象藝術與書法如何互相刺激與借鏡，以及台灣戰後名家對書法形式和內容流變中的沉澱和省思。

此展邀集歐洲、台灣、大陸、日本和韓國青壯輩的書藝家，各自用書藝創作對當代世界提出他們的思考及創發，呈現當代書藝多元並行的生猛活力，這次展覽不僅希望能鋪陳一個藝術史的討論脈絡，更盼能透過展出不同類型作品，豐富眾人對書法未來想像。

書藝館表示，參展藝術家包括卜茲、小魚、山本尚志(YAMAMOTO Hisashi)、川尾朋子(KAWAO Tomoko)、井上有一(INOUE Yuichi)、王公懿、王鈺權、付曉東、加藤堆繋(KATO Taikei)、石晉華、朴鎮雨(PARK Jinwoo)、亨利米肖(Henry MICHAUX)、何懷碩、吳季璁、李君毅、李明昌、李茂成、李義弘、杜三鑫、於同生、林俊臣、南岳杲雲(NANGAKU Koun)、柯迺柏(André KNEIB)、唐家偉、張天健、張舜翔、許雨仁、許炯、許靜、陳丹青、傅瑩瑩、馮明秋、黃一鳴、楊世芝、楊平、万美(Mami)、漢斯哈同(Hans HARTUNG)、劉國松、劉懿、潘信華、鄧君浩、蕭一凡，邀民眾體會當代書藝之美。