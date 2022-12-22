台東市民權里宿舍是全台少數保存完整的日治時期建築群。（蔡旻妤攝）

台東市民權里宿舍是全台少數保存完整的日治時期建築群，台東縣政府斥資2億元、花了4年整修，2度上網招標委外營運，卻無廠商投標。宿舍平時除了舉辦活動開放以外，其他時間大門深鎖，遊客只能在屋外參觀，縣府強調將積極檢討修正委外條件，盡力在2023年完成招標。

位於台東市寶桑老街、占地2.1公頃的民權里日式宿舍群建於1939年，2007年登錄為歷史建築，並在2016年獲得文化部補助，耗資2億元修復10棟13戶建築，2020年完工。

雖然偶爾有小型展演活動，平日卻是空蕩蕩且不開放，慕名而來的遊客不得其門而入，民眾說，無法參觀很可惜；附近居民建議，可以設置告示牌，讓更多人了解建築物的歷史背景。

台東縣政府文化處為了維持宿舍群的統一氛圍，採用全區統包的方式招標委外經營，卻因為近2年疫情影響，日式木造建築使用上又有限制因素，已有2次因無廠商投標而流標。

縣府表示，日式建築群每天都有人力清掃維護，也有監控設備避免遭破壞，但還是希望能委託專業的廠商經營，才能發揮再造歷史現場的效益。將參考其他縣市經驗及民間建議，未來將會修正委外條件，盡力在2023年完成招標，避免淪為蚊子館。