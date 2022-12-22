冬季是流感好發的季節，內科醫師傅裕翔和牙醫師黃文龍在臉書粉專指出，平時如果想提高免疫力，幫助身體減緩發炎，並對抗外在的致病原，飲食是最重要的一環，因此分享5種能幫助提升免疫力的營養素，包含維生素C、薑辣素、花青素、葉酸和Omega-3脂肪酸，同時也提醒感冒時如果出現喉嚨痛症狀，就不要再喝薑茶，否則只會越喝越痛。

▎維生素C

維生素C能增強免疫系統，因為是水溶性維生素，所以需要不斷透過飲食補充，可以吃的食物有菠菜、芭樂、奇異果、木瓜、彩椒等。

▎薑辣素

薑含有的薑辣素能夠減緩發炎、促進血液循環、加速新陳代謝，但要注意的是，如果感冒時出現喉嚨紅腫疼痛的症狀，就不要再吃薑刺激喉嚨，也不要喝薑茶，否則喉嚨可能會越喝越痛。

▎花青素

花青素能加強泌尿系統、減少發炎症狀，可以吃的食物有藍莓、葡萄、黑梅、蔓越莓、茄子等。

▎葉酸

葉酸能幫助免疫細胞分裂複製，在病毒入侵時更快增強免疫力，可以吃的食物有酪梨、蘆筍、花椰菜、黃豆、黑豆等。

▎Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸能減緩身體發炎症狀，可以吃的食物有鮭魚、鯖魚、秋刀魚、鮪魚等。

營養師王昱琳日前也發文指出，生薑和老薑的功用不同，生薑可以發汗、止咳、止嘔，中醫常用來治療感冒、咳嗽和噁心等症狀，而老薑則因為性質較溫和，所以適合體質偏寒者用來溫暖身體、散除寒氣，因此淋雨之後、寒流來襲全身發冷、虛寒體質、四肢冰冷等狀況，就可以喝老薑茶暖身；如果是風寒感冒，出現畏寒、咳嗽等症狀的時候，則適合喝生薑茶。