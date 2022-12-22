浩子、李霈瑜（大霈）正加緊腳步趕錄《HiHi導覽先生》第2季。（公視台語台提供）

今天適逢冬至， 蔡昌憲、米可白與浩子、李霈瑜分別為了公視台語台的《非常了不起》與《HiHi導覽先生》第2季，正如火如荼趕製錄影， 電視台特別準備了熱騰騰的湯圓，替他們加油打氣。

李霈瑜則早早想好要看電影配湯圓，看似傻大姐的她，意外對冬至習俗非常熟悉：「冬至吃湯圓要雙數，紅白都要吃到，會開運。」她表示經常在家煮湯圓，很少買外面的，雖然鹹的、甜的湯圓都吃，但堅持：「冬至一定要吃甜的，配料是薑汁紅糖或酒釀蛋。」

浩子在一旁補充：「來個紅酒也很搭，很百搭！」浩子則透露現在腸胃可能無法吃太多，只吃一顆意思意思，儀式感。擁有幸福家庭的他笑著說：「明天老婆一定會煮甜湯圓，一定要吃芝麻湯圓，全家都是！有一些芝麻炒過豬油我也很愛。」

非常重視儀式感的米可白專業地分享：「我每年都一定要吃湯圓，因為我覺得湯圓就是過節的氣氛。像我們鹿港天后宮除夕會發送湯圓，我每年回去都會跟媽媽一起去等湯圓，吃甜湯，然後一起敲鐘。」

而蔡昌憲自認對過節比較隨緣，他表示：「沒有習慣煮湯圓，通常都是工作到一半才發現今天是冬至，收工會買一碗湯圓回家跟家人分享。」不過雖然過節的心態不同，喜好的湯圓口味卻非常類似，兩人都不約而同表示偏好甜湯圓，曾主持美食節目的蔡昌憲更發表見解：「喜歡甜湯圓，尤其是芝麻湯圓、花生湯圓，搭配熱的紅豆湯很完美！」

除了吃美食補充熱量，面對最近急凍的天氣，蔡昌憲表示：「我的秘訣就是外出要一直動，我很愛去滑雪，身體動起來就不冷了；在家裡就是抱貓跟抱兒子，也是很溫暖。」愛運動的他也很關注剛剛落幕的世界盃，「今年冬天最有儀式感的事情就是看世界盃，每天都有準時參與。」

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