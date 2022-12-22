小三通重啟的春節專案拍板，但適用對象限定設籍金門、馬祖的居民和陸配。廈門台商會長吳家瑩對此表示歡迎，他表示，不是只有設籍金馬的民眾才有小三通需求，許多住在台灣本島的台商也殷切期盼早日開放，希望蔡政府能順應民意呼喚。

雖然小三通客運重啟初期的適用對象只有設籍金馬的民眾，吳家瑩表示，有總比沒有好，這也代表之前金馬縣長當選人陳福海、王忠銘和國民黨籍金門縣立委陳玉珍奔走協調的努力取得成果。

吳家瑩呼籲蔡政府，在新冠疫情尚存的情況下，既然台灣已經向全世界開放入境，但唯獨卡住大陸，使得為數眾多在大陸工作、唸書的台灣民眾返台一趟困難重重，實在既不合理也不公平，「如果要說大陸近期疫情嚴重，所以管制必須嚴格一點，那日本的疫情其實也不平靜，為何可對日本開放入境？」

吳家瑩表示，現在不論是爭取開放小三通或大三通，最主要的受益者是台商、台青，大陸民眾還是其次，希望蔡政府可以在疫情可控的狀況下，儘早滿足更多在陸台商、台青返台探親的需求，畢竟他們從2020年疫情發生以來，已經近3年沒回家了。「希望蔡政府的政策再向前跨一步，不要只做一半。」

吳家瑩建議，原本兩岸也有直航客輪，例如廈門就有開往高雄、台中、基隆的客輪，一班可載600人，十班就是六千人，如果能夠恢復，對於補充春節運能不無小補。