富邦金控旗下富邦人壽宣布，董事會同意通過富邦人壽總經理陳俊伴退休，因應業務需求，決議委任執行副總陳世岳接任新任總經理職務，待呈報主管機關審查核定後生效。

陳俊伴深耕保險領域近40年，2011年6月升任富邦人壽總經理，11年以來公司稅後淨利穩居業界前茅，憑藉穩健的財務體質、彈性的資金運用、多元的投資組合，2020年合併總資產突破5兆，2021年富邦人壽獲利更創下歷史新高，合併稅後損益突破千億大關、達1037億元，同年淨值達5991億元(不含海外子公司)，淨值比提升為同業最高。

陳俊伴擔任總經理期間海外市場亦有所斬獲，2015年3月獲准申設香港壽險子公司，當年12月正式入股韓國現代人壽，成為台灣第一家壽險業者進軍東北亞市場，創下諸多里程碑，11 度榮獲《世界金融雜誌》（World Finance）評比「台灣最佳保險公司」。

有關陳世岳擔任富邦人壽新任總經理人事案，將呈報主管機關審查核准後生效。

據了解，陳世岳從基層做起，自1995年加入富邦人壽後，基層各種歷練都有良好績效。

陳世岳在2009年6月富邦人壽合併安泰人壽後，掌管銀保通路經營與發展，有效布局並發揮與台北富邦銀行之合作效益，促進銀保通路保費貢獻成長，寫下新高紀錄，2019年任業務通路處主管期間，帶領業務部隊充分展現富邦金控金融百貨整合綜效，亦導入數位科技運用，建置保單健檢系統「健檢百保箱」等，2021年擔任經營企劃處主管，全面延伸富邦金控Run for Green之ESG願景工程，落實多項綠色永續行動。