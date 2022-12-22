市議員吳敏濟表示，雖然他未能當選連任，仍會繼續努力為地方爭取建設。(吳敏濟服務處提供)

台中女兒館幫助青少女多元發展，市議員吳敏濟2020年提案爭取設立分館服務山海屯女孩，22日邀社會局長彭懷真舉行地方說明會。吳敏濟表示，雖然他未能當選連任，仍會繼續努力為地方爭取，山海屯女孩培力據點即將開館，將來能造福更多年輕女孩建立更大自信，對家庭社會甚至國家作出貢獻。

吳敏濟指出，2020年他擔任民政委員會召集人，率團考察位於北區，全亞洲首座的台中女兒館，該館主要是幫助青少女多元發展，為讓其他各區市民就近使用，在市議會提案爭取山海屯設立分館，獲得不分黨派女性議員支持，經1年多努力，山海屯女孩培力據點終於籌設完成，近期即將開館。

吳敏濟表示，因社會變遷且物價上漲，雙薪家庭比比皆是，小孩出生後若能由政府協助托育，除可讓嬰兒健康成長，也讓父母親可安心工作；為解決年輕父母托育問題，他向市府爭取在外埔馬鳴設立公托，工程已發包，預計明年5月完工，期能造福更多甲安埔的年輕夫妻。

社會局長彭懷真說，台中女兒館主要服務15-23歲青少女，希望培養年輕女孩獨立自主，提升社會的新女力，女孩培力據點山線是在石岡綜合社福館，屯區是在烏日綜合社福館，海線就是大甲婦女館，感謝吳敏濟議員在第3屆第6次臨時會中提案，讓山海屯女孩也得以享受女兒館同樣的服務。

彭懷真強調，另外，外埔馬鳴托嬰中心，工程經費約432萬元，室內外總面積45.2坪，預計明年5月底完工，8月開始收托0-2歲嬰幼兒16名，收費每月7000元，家長只需負擔1500元；藉此照顧甲安埔年輕夫妻子女的托育問題，讓他們家庭與工作都能獲得兼顧。