不丹3年來首度舉辦實體國慶活動，國王並親自授予巴沃皇家勳章。（海鵬提供）

巴沃（左）是台灣知名劇場大師賴聲川的女婿，妻子是製片賴梵耘。（海鵬提供）

今年以電影《不丹是教室》入圍斯卡最佳國際電影的不丹導演巴沃邱寧多傑，上周榮獲不丹國王凱薩爾旺楚克親自頒發「雷龍之子」皇家勳章，表彰他透過傑出的電影為國家做出的鉅大貢獻。巴沃是不丹歷史上第5位獲頒「雷龍之子」皇家勳章的人，也是史上最年輕的獲獎者。

不丹國王還跟巴沃私下透露，今年自己凡出席任何國際活動，所有認識與不認識的人都跑來跟他道賀，興奮地稱讚《不丹是教室》好好看，讓他驚訝電影的魅力與傳播力道。《不丹是教室》曾入選美國棕櫚泉、倫敦、溫哥華等各大國際影展，並奪下21個國際獎項和包括奧斯卡最佳國際電影等30多項大獎提名，除為不丹電影寫下歷史新頁，更在全球遭到疫情封鎖下，帶領不丹衝出國際。

巴沃邱寧多傑也是台灣知名劇場大師賴聲川的女婿，與製片妻子賴梵耘育有一女一子。現年39歲的他，在不丹土生土長，並畢業於美國勞倫斯大學。為拍攝電影《不丹是教室》，巴沃曾不辭辛勞攀上5000多公尺的喜馬拉雅山脈，在與世隔絕的村落「魯納納」進行拍攝。現巴沃剛完成他第二部電影《Four Days to Full Moon》的拍攝，目前正專心投入電影後製中。