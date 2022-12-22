準屏東縣長周春米22日公布小內閣，副縣長由原研考處長黃國榮接任，研考處副處長謝孟良、衛生局副局長張秀君原地晉升，新教育處長則由屏東大學教授劉育忠接任，加上先前公布的勞青處長李雨蓁、客務處長李明宗，屏縣府24名局處長加上副縣長、祕書長，共換6人，逾3／4留任。

屏東縣準縣長周春米今天率小內閣團隊公開亮相。（謝佳潾攝）

周春米今天率小內閣團隊公開亮相，包括副縣長黃國榮、祕書長邱黃肇崇（留任）、勞動暨青年發展處長李雨蓁（新任）、教育處長劉育忠（新任）、客務處長李明宗（新任）、民政處長徐富癸（留任）、文化處長吳明榮（留任）、環保局長顏幸苑（留任）、原住民處長顏成仁（留任）、傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭（留任）、衛生局長張秀君（新任）、研考處長謝孟良（新任）等，其餘未出席的事務官局處長全留任，24名局處長有19人留任。

周春米指出，要承接8年優秀團隊的屏東縣政，壓力不小，但她從當立委時就與潘孟安的縣政團隊合作，對縣政並不陌生，因此她決定要能夠立刻上手的戰鬥團隊。她強調，雖然小內閣異動幅度不大，但她堅持用人原則，除需符合職務的專業背景及能力外，還特別考慮操守及各自職務上的特性。

為此，周春米決定請擔任過農業處長、現任研考處長的黃國榮當她的副手，她說，黃國榮熟悉屏東最重要的農業產銷問題，更是她競選期間政策白皮書的總召集人，非常了解所有的政策，此外，他還是內埔鄉的客家子弟，個性沉穩、做事有條理，未來一定可以協助穩定縣政團隊，做好業務的整合工作。

周春米為穩定文官，包括祕書長邱黃肇崇及事務官的一級主管，都暫時未做調整，對此，從縣政團隊男女比例來看，周春米作為屏東首位女縣長，24局處共啟用15位男性9位女性，女性超過1／3，占37.5％。