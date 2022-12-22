農曆春節將至，台南市柳營奇美醫院22日在醫院一樓大廳舉辦闖關送春聯活動。（張毓翎攝）

書法鬼才吳福山（右）以明年生肖兔年為主題，以兔子圖案及中英台式諧音，套用在年節祝賀詞中。（張毓翎攝）

農曆春節將至，台南市柳營奇美醫院22日在醫院一樓大廳舉辦闖關送春聯活動，邀請創意書法鬼才吳福山、中華書法泰斗葉茂青等6位書法大師現場揮毫，透過創意豐富詞句與圖案文字的結合，讓民眾可親眼欣賞到大師揮毫的風采與書寫作品。

院方表示，考量國內疫情穩定，首次與台南市容愛關懷服務協會合作舉辦闖關送春聯的活動，為即將到來的農曆春節，增添更多新春氣息。現場除了用藥安全、癌症篩檢、居家醫療及戒菸等衛教闖關活動外，也邀請書法大師現場磅礡振筆揮毫，民眾只要參與活動，就能獲得大師手寫春聯和福袋。

活動現場，書法鬼才吳福山以明年生肖兔年為主題，以兔子圖案及中英台式諧音，套用在年節祝賀詞中，例如「前兔（途）似錦」、「揚眉兔（吐）氣」、「口兔（吐）蓮花」、「Happy New Year 兔（too）you」等詞語，並將其用書法展現於春聯及年畫中，創意生動有趣的作品，逗得民眾在欣賞時笑聲連連。

台南市柳營奇美醫院院長黃順賢表示，12月是奇美醫療體系的關懷月，柳營奇美醫院會舉辦各式各樣的活動，讓病人、家屬及院內同仁彼此來傳遞祝福，今天舉辦的活動就是其中一環，也希望藉由贈送紅包的趣味闖關活動，發揮拋磚引玉效果，激發大眾關心弱勢，讓社會更好。