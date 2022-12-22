2022年美股關鍵字是「通膨」，而2023年的美股關鍵字又會是什麼？瑞銀財管CIO認為，考慮加息的滯後效應，2023年關鍵字可能是「增長」。估計未來幾個季度企業盈利面臨壓力（明年每股盈利料將收縮4%），因此，美股短期內可能尚未觸底。標指年初迄今下跌約19%。自1927年以來，美股只有6個年度為負回報。美聯儲今年大幅加息導致股票等資產估值顯著下降，雖然目前美股估值變得較合理，但不代表現已走出困境。儘管美國通膨明顯降溫，但其將回落至什麼水準，以及美聯儲是否已採取足夠的行動，使通膨重回2%的目標仍存在不確定性。更重要的是，經濟和企業盈利受到加息的滯後影響仍是未知數。

聯邦基金利率明年初應升至略高於5%，而美聯儲認為「正常」利率水準應為2.5%左右。因此，一旦通膨受控，美聯儲似乎很可能會開始降息，這應拉動企業盈利增長，這或將在2024年實現。預估標普明年中先下探3700點（昨晚收報3878點），因此，投資者現在為美聯儲降息布局還為時過早，但美股在明年下半年應有所改善。

到明年末，如果利率下行和收益率差收窄、ISM製造業指數在明年下半年回升，標指市盈率處於17倍是合理的，結合我們對2024年每股盈利的預期，標普明年末有望回升至4000點。美股明年可能大幅波動，但全年回報變動應不算大。

根據瑞銀的上行情景，即美國通脹一旦迅速降溫，美聯儲不需要進一步加息，經濟增長意外加速，標普明年每股盈利增長5-6%。在這種情況下，美股市盈率可能達到18倍，標普明年中或將上探4400點，比當前水準高出約13%。

但若依下行情景，即美國經濟陷入全面衰退，這可能因為通脹沒有降到足以阻止美聯儲加息超過當前市場預期的程度，或因為美聯儲加息的累積和滯後效應最終使經濟無法承受。在這種情況下，美股每股盈利可能下跌15%，標指明年中或下探3300點左右。