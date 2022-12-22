搭飛機的時候或電梯的時候，人們通常會因為氣壓的變化而感受到耳悶、耳鳴的症狀，短暫的症狀可以用吞嚥來恢復正常；有些人卻是因為疾病，長期受到耳鳴的困擾，常見會造成耳鳴的疾病像是中耳炎，經過藥物治療就能痊癒。不過，耳鼻喉科醫師提醒，還有一種疾病恐怕是耳鳴族群萬萬料想不到，那就是令人聞風喪膽的癌症之一「鼻咽癌」。

●鼻咽癌為何會引起耳鳴呢？ 「鼻咽」與「耳咽管」是鄰居

鼻咽癌為何會引起耳鳴呢？耳鼻喉科醫師李宏信解釋，這得從鼻咽的部位談起，「咽」指的是上喉嚨，鼻孔將空氣吸入進到鼻腔進到上喉嚨，接著空氣會經過咽喉而向下彎的轉角，這個轉角處就是「鼻咽」；至於在耳朵構造方面，從耳朵往裡面延伸，先是經過外耳道再到鼓膜（耳膜），接著是中耳部位，直到內耳深入往下探就是「耳咽管」，而耳咽管的位置剛好就是在鼻咽旁的小洞延伸出的管道。

鼻咽癌是發生在鼻咽處，會逐漸長大而阻塞耳咽管的開口，鼻咽癌症長大或擴散入侵或阻塞耳咽，就會有耳悶的現象，也常因鼻黏膜腫脹，壓迫耳咽管開口而產生耳悶症，這種情形最為常見，倒是因鼻咽癌而發生的不多，所以有耳悶或耳鳴症狀的病人，只有萬分之一的發生率，因此不必太過驚慌或恐懼，可以透過檢查排除鼻咽癌為病因。

因此，當鼻咽出現腫瘤，也會使得它的「鄰居」耳咽管阻塞，導致空氣無法進出而形成耳悶，並且阻塞鼻腔；一旦鼻涕倒流，進入中耳便會引發中耳炎，若鼻涕再往內耳蝸牛體與三半規管倒流，則會引起內耳發炎，進而導致耳鳴。若民眾有長期鼻塞、耳悶、耳鳴等症狀，藥物治療好一陣子仍不見起色，務必提高警覺心，檢查是否罹患鼻咽癌。

●哪些族群好發鼻咽癌？化放療期間也可能出現耳鳴症狀

李宏信指出，鼻咽癌是中國人較容易得到的癌症，醫學上推測鼻咽癌常見的致病因子有家族病史、經常食用煙燻或醃漬食品、吸菸、長期吸入化學原料。此外，鼻咽癌的發生也可能因病毒而起。由於外國人很少有鼻咽癌的病例，亞洲人中又以中國人為好發族群，因此有人稱之為「中國人特有的癌症」，值得注意的是，鼻咽癌除了耳悶耳鳴症狀外，尚有許多症狀在發病時就會出現，病程到了晚期可能破壞咽喉，但目前醫學發達，幾乎在初期就能得到良好控制，而且治療效果很好，幾乎可以痊癒，且僅少有復發的情況。

由於鼻咽癌發生的部位接近頭部，手術治療危險性高，因此無法進行手術切除，僅能使用放射性治療及化學治療。目前治療後的5年存活率可近70%；後者是運用化學藥物殺死癌細胞。李宏信提到，上述兩種治療方式或多或少都會影響到正常細胞與組織，因此耳鳴的症狀也有可能是在治療期間出現。

●造成耳鳴的原因眾多 先排除重症可能再對症治療

李宏信補充，雖然鼻咽癌會引起耳悶、耳鳴症狀，但民眾也不必過於驚慌，因為造成耳鳴的原因除了中耳炎、放射線的破壞、少數化療藥物破壞、鼻咽癌腫瘤，還有帶狀皰疹病毒也會產生耳鳴，眾多原因都有可能引發耳鳴產生，建議連續幾天耳鳴不斷的患者，應先就醫檢查。

若因有耳鳴症狀，間接發現罹患鼻咽癌該如何治療？李宏信強調，癌症還是必須優先治療，後續再來治療耳鳴；至於耳鳴患者，若已排除鼻咽癌可能性，則應及時介入治療，以改善耳鳴症狀，有機會可以恢復正常。

目前已知耳鳴的發生與內耳神經受損有關，治療時首先使用類固醇降低病毒的破壞，約1到2週後，再服用促進內耳血液循環順暢及幫助內耳神經復活的營養補給，經過修復後，大部分的患者能在1到2個月內有明顯改善。因此，只要依據醫師指示，分階段耐心治療，便能擺脫耳鳴困擾，找回原有的生活品質。

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