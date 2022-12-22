原子邦妮加盟華納推出首張專輯《無情怪物》。（華納音樂提供）

原子邦妮加盟華納推出首張專輯《無情怪物》，新歌〈無情怪物〉MV邀請林哲熹與姚愛寗擔綱男女主角，分別飾演吸血鬼及仿生機器人，為了愛林哲熹克制想吸人血的衝動、改吃豬血卻不斷嘔吐，直到有天他發現姚愛寗其實並非人類，才頓然大悟對方是最適合彼此的另一半，隱喻著每個人都有選擇的機會，成為想成為的模樣。對於如此超現實的愛情故事，原子邦妮說：「很喜歡導演設定的劇情，也對哲熹為戲反覆吃下豬血再嘔吐出來的場景印象深刻，感受到他的敬業與認真，很感動。」

林哲熹透露自己其實跟原子邦妮有奇妙的緣分，因為自己哥哥就是TRASH的吉他手頤原， 頤原跟原子邦妮很早就是朋友，因此這次合作讓林哲熹覺得格外親切。姚愛寗也說：「我之前因為演的戲《無神之地不下雨》有收錄他們的歌，那時就很喜歡原子邦妮，當下收到企劃的邀請，二話不說就馬上答應，覺得一定要來演。」

原子邦妮這次雖未參演但以第三者的視角他們相當喜歡導演的設定：「我們一開始只有設定男主角為『怪物』的角色但導演接著後續衍生出『吸血鬼』與『仿生人』的角色我們非常喜歡也很符合專輯有點賽博龐克式的愛情觀。」希望傳達出其實每個人都有被外人覺得無情的那一面，但也許背後有著不為人知的原因。〈無情怪物〉MV已於「原子邦妮」官方YouTube官方頻道上線。