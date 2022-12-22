歡慶開幕，南紡「姜滿堂」祭出消費滿千元，抽1元日本和牛紐約客，原價1580元。(豆府餐飲集團提供)

「姜滿堂」4人組合餐-花樣海陸豬拼盤，售價2999元加1成。(豆府餐飲集團提供)

業者從韓國引進雪冰機，民眾可品嘗到韓國人氣爆棚的白頭山雪冰。(豆府餐飲集團提供)

「姜滿堂」南紡旗艦店座擁180度超廣夕陽美景，為店家激推必拍打卡點。(擷取自姜滿堂臉書粉專)

「饗饗」第二家店插旗新北巿新莊區，12月27日開幕。(饗賓餐旅集團)

後疫情時代，搶攻民眾外食商機，連鎖餐飲品牌紛紛動起來，透過開新店拓展品牌美食版圖。豆府餐飲集團旗下韓式燒肉品牌「姜滿堂」，進軍台南南紡購物中心，開立全台首間旗艦店。歡慶開幕，業者祭出抽1元日本和牛和99元加購厚切豬梅花，要燒肉控直接大爆走。另外，饗賓餐旅集團旗下高人氣Buffet「饗饗INPARADISE」，第二家店插旗新北巿新莊區，12月27日開幕，即日起開放訂位。

南紡「姜滿堂」旗艦店占地150坪，是南紡購物中心佔地最廣的燒肉店，主打原汁原味韓式直火燒肉和三鮮海味煎餅、經典石鍋拌飯、起司蒸蛋等多款韓式經典料理，還有無限量供應的韓式小菜和新鮮蔬菜，讓民眾免飛韓國就能品嘗韓式直火燒肉的好滋味。

「姜滿堂」南紡旗艦店結合韓式復刻美學空間，有「韓國美學系燒肉店」之稱。空間設計參考了韓國青瓦臺的建築美感，店內青瓦與曲線型的房頂相映成趣；用餐使用的扁筷、金色度銅碗和青瓷盤，韓式器皿與食材、料理產生呼應共鳴，營造消費者宛若置身韓國用餐錯覺。店內設逾百席座位，還有30席的包廂，提供具隱私性的用餐空間，整面的落地窗讓用餐時的視覺更為延伸，頗適合小型餐敘。

「姜滿堂」兩人組合燒肉套餐只要1299元起，包含多款肉品、韓式經典料理和飲料，再加上自助吧檯上無限供應的韓式小菜和蔬菜，每人平均650元起就可吃飽喝足。飯後甜點別具巧思，業者特別從韓國引進雪冰機，讓韓國人氣爆棚的雪冰直接端上桌，完美複製韓劇裡的用餐氛圍。

歡慶開幕，業者祭出「38折吃日本和牛」超值優惠，即日起到明年1月20日，點組合餐即可用599元加購一份日本和牛紐約客，原價1580元，現省981元；不吃牛的民眾可選99元加購肉質鮮甜的厚切豬梅花。此外，2023年1月21日前，在旗艦店內消費滿千元，可參與開幕限定抽獎，業者掛保證張張有獎，包括1元爽吃日本和牛、免錢吃秘製甕醃燒肉條、獲贈免費鮮烤魷魚等好禮。

吃到飽控一定要朝聖的「饗饗」，第二家店誕生，品牌首度插旗新北巿，進駐新莊區商辦「宏匯i-Tower」，12月27日開幕，即日起開放線上與電話訂位。業者表示：「目前接受1個月內的訂位，另也同步開放2023農曆新年除夕至初二訂位，除夕至初二春節訂位僅限電話預訂，不開放線上訂位。」