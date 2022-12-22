中央流行疫情指揮中心今天公布上周全國住宿式服務機構通報情形，住民篩檢陽性率為0.6％，較前一周（0.7％）微降，投藥率為94％。近期疫情緩升，指揮中心亦宣布機構定期公費快篩措施再延長1個月，至2023年1月31日止。

全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢。(指揮中心提供)

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前針對住宿式機構住民每周進行一次快篩，這兩周陽性率上下波動，上周公布的是0.7％，本周公布的是0.6％，反映目前社區疫情仍在低點，但後續可能回升，預期機構篩檢陽性率可能增加。

指揮中心表示，由於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，因此，公費快篩再延長執行1個月，至明年1月31日。篩檢頻率維持為服務對象每週定期快篩1次（身心障礙者、失智症者、2至18歲每週1次，未滿2歲免篩），有症狀時亦進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR；工作人員若出現症狀時則須進行快篩，另機構認為有必要時（如有接觸史、群聚等）亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

住宿式服務機構通報情形。(指揮中心提供)

羅一鈞補充說明，公費試劑將陸續寄出，由於適逢春節假期，本次會一併配發2個月的用量。發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿式照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務及早期療育機構等社區式照顧機構。請各類機構及單位確實落實防疫政策，以降低感染風險。