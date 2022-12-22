由新銳導演姜寧執導，李康生與李千娜、邱勝翊（王子）跟郭雪芙等人主演的幫派愛情電影《山中森林》，20日釋出「愛情篇」預告，揭露電影雙主線當中王子和郭雪芙的愛情故事，不僅有兩人步入禮堂獻上定情之吻的浪漫片刻，也有王子接槍準備出任務的玩命畫面。

王子在《山中森林》不只是顏值擔當，也是火力輸出，有肉搏互毆的戲碼，更有持槍與對方駁火的動作戲，預告片頭揭露他腹部中彈、鮮血如注，到片尾一聲槍響，眾人瘋狂呼喊王子片中角色名稱「成澔」。另在預告中上演的浪漫婚禮戲碼，見王子和郭雪芙先是接吻，又在紅毯上深情對望、手牽著手奔跑，看似迎來美好結局，究竟王子迎來何種命運，成為電影一大看點。

郭雪芙飾演兄弟的女人，每天活在無奈和擔憂之中。（禾力文創提供）

2023年0113【山中森林】愛情篇預告︱2023年賀歲最強檔，最強偶像CP邱勝翊（王子）、郭雪芙同台！

電影充滿愛恨情仇，看似戲劇化，其實在中山區林森北路一帶不算罕見，導演姜寧透露：「林森北的江湖路，兄弟走到這條道上不是要混黑道，而是叫跑花道。」這條花道在中山區存在許久，頭有警政署、尾是憲兵隊，好似對這片魔域的結界，把所有的貪瞋痴鎖在中山區的林森北路。

姜寧形容：「人們來到這，有的尋求慾望的解脫、有的想快速獲得財富，在這慾望本能的驅使下，人化身為原始物種，用與生俱來的謀生技巧或是後天養成的殺掠密技，不論是偽裝追蹤，掠奪瞬殺，各種野生動物的生存本能，就在這都會森林中被發揮的淋漓盡致。」

王子（左）跟郭雪芙有多場揪心的爭執戲碼。（禾力文創提供）

《山中森林》明年賀歲檔1月13日熱鬧上映，電影正式上映前，於12月31舉行跨年特映場，唯一限定場次只在美麗華大直影城，美麗華大直影城停辦3年的跨年煙火，今年將在《山中森林》跨年特映場重現，屆時演員將出席陪同現場觀眾一起看電影，包括映後活動，也會陪大家一起倒數迎接跨年。