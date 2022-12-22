新北市八里國中地處偏遠、交通不便加上校舍老舊，造成許多在地家長將子女送到外地就讀的情況，因此新北市議員鄭宇恩19日邀集市府相關局處及八里當地里長舉行協調會，提出遷校至台北特定區內文教用地的建議，教育局則表示會帶回地方意見並展開需求評估作業。

根據八里國中官網揭露的資訊，校舍大多落成在1970至1980年代之間，因此校區規劃、校舍的修繕及軟硬體設備的維護與更新便是學校的重點工作，加上交通不便，學生搭乘公車到最近的站牌後，仍須步行750至850公尺才能抵達學校，都成為影響在地就學意願的因素。

大崁國小家長會會長謝昆原表示，八里的家長每到小學六年級就要面對要不要把孩子送出去外地念書的煩惱，但看著八里國中的孩子，天天都要走好漢坡上學，遇到下雨就是全身濕著上學，家長也不太敢讓孩子留在學校晚自習，因為入夜之後從校園走到大路上的環境實在令人不放心。

鄭宇恩指出，過去曾和市府相關單位爭取增加公車等方式來改善八里國中的交通可及，但幾年下來成效卻相當有限，所以想要提升八里地區的在地就學意願，從中長期來看，只有將學校遷移到山下才有望解決。

協調會中八里區幾乎全數里長均親自出席並表達支持意見，擔任里長聯誼會會長的訊塘里里長張金貴表示，台北港特定區的文中用地當初在重劃的時候就說要把八里國中遷下來，十幾年過去卻沒有動靜。希望教育局可以趕緊啟動規劃，不僅是八里國中遷校，更要長遠考量到八里人口增長，規劃成完全中學。

鄭宇恩說，以現況而言，雖然台北港特定區內的文中用地目前作為棒球場使用，但不能因此為由不讓八里國中遷校，而是應該思考兩者共存配套方案，而且協調會中無論是里長或各校代表及家長會等，均一致認為八里國中確實有遷校的必要，希望市府能夠重視，並盡速展開設校評估規畫。

對於八里國中遷校的議題，教育局表示，會將地方意見攜回並展開需求評估作業。