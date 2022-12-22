中天新聞台被關台已滿兩年，中天對NCC裁罰所提起的行政訴訟近日出爐，台北高等行政法院判決撤銷罰鍰。對此，資深媒體人韋安表示，若九合一大敗後的民進黨懂得反省，那就該讓中天回52頻道，因為有中天，民進黨在其監督下不致於自我蒙蔽，台灣也才會有健全的政黨政治。

台北高等行政法院昨（21）日宣判，撤銷NCC在2019年對中天的3件連續裁罰。合議庭認為，NCC以中天未能衡平報導作為裁罰理由，無異將《衛廣法》處罰行為態樣擴張到違反公平原則的程度，違反處罰法定原則，3處分有違誤，判決撤銷，可上訴。

而韋安今在臉書發文，認為若民進黨懂得真反省，那就應該讓NCC給中天救濟的機會，召開重新評議會議，「捍衛言論自由，尊重民意和法制，從中天重回52頻道開始」。

韋安解釋，如果還有中天的監督，民進黨政府也不至於如此自我蒙蔽，落得今日慘烈的結局，有中天，台灣也才會有健全的政黨政治，他喊話，「媒體不是誰的敵人，而是看似敵人的最佳良友」。