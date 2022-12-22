中鴻(2014)周四開出112年1月份內銷及112年2月份外銷盤價決議，內銷方面，熱軋、冷軋、鍍鋅全數調漲500元；外銷部分，也依產品及地區別每公噸調漲30~70美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鋼認為，總體來看，當前鋼市供需持續改善，鐵礦砂及煤炭價格保持高檔，且大陸(寶、鞍)及越南(河靜FHS)等指標鋼廠先後開出漲盤，顯示鋼價具有強力支撐；考量提振市場信心，並兼顧下游競爭力，本次內外銷盤價適度調漲。

總體經濟方面，美國11月消費者物價指數(CPI)顯著降溫至7.1%，創去年12月以來新低；另外，聯準會(Fed)及歐洲央行(ECB)12月皆宣布升息2碼，同步放緩了激進升息步調，加上大陸放寬防疫措施，有助其內需回溫，隨著全球通膨見頂、歐美升息放緩，全球經濟動能將保持溫和成長走勢。

大陸11月粗鋼日均產量248.47萬噸，續創年內新低，且官方11月下旬陸續出爐房地產三支箭政策(信貸投放、債券融資、股權融資)，以及12月15日國務院發布《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》，將構建並擴大內需循環，預計在歐、美、亞主要鋼廠減產效應下，鋼鐵供需將加速平衡，有利全球鋼市回溫。