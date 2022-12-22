資深媒體人兼名嘴狄志為，除了在談話性節目評論時事，也常透過臉書分享生日常，近來因為胸口悶不敢輕忽，便到醫院進行檢查，而診斷結果出爐後，讓他不禁感嘆：「最近事還不夠多嗎」。

狄志為表示近一個月常覺得胸悶，只要走一下或講話時都會有點喘，雖然覺得到醫院看醫生很浪費時間，但畢竟天氣變冷不敢忽視，仍決定到醫院掛胸腔科，讓醫生檢查病症究竟為何，診斷結果出爐後，只見心跳跟心律屬正常值，也初步排除肺部問題，推測可能是支氣管方面的疾病，因此得再進一步做呼吸檢測等檢查。

對此，狄志為表示：「上個月做健康檢查，做滿多項目明明都很正常，希望只是季節變換引發的過敏現象，不然現在都無法正常運動，一直喘超擔心的啦，有人跟我一樣陣頭嗎」，接著不禁感嘆：「老天爺在考驗我嗎？最近事還不夠多嗎？」語氣透露出無奈心情。

對此，網友紛紛留言：「我也是常胸悶，尤其是平躺在床上時，其他時間不會」、「提高警覺還是好的」、「季節交替也會這樣」、「可以考慮一下，檢查冠狀動脈，做血管照影」、「一定要多休息，注意身體」、「按時檢查身體沒事的、好人一生平安」、「天氣溫差大要記得保溫」，好友呂文婉也不忘打氣：「醫生都說沒事了，別自己嚇自己，多多保重」。