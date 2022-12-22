台灣的鮮乳品質國人有目共睹，但受國際通膨以及季節調節影響，傳有知名廠商明年起不再跟部分酪農續約。立委今(22)日指出，農委會應想辦法解決，也提出「班班有牛奶」，農委會主委陳吉仲表示，農委會將提供必要協助。

立法院經濟委員會今日審查各黨團針對「農民健康保險條例」條文修正草案，國民黨立委陳超明表示，農委會在石斑魚、午仔魚滯銷上很快就提出辦法解決，但是苗栗酪農戶不超過5家，有1家1年產乳量240噸，但國內有大廠突然不續約了，酪農在10天內已經陳情了3次，真的很擔心。

陳吉仲表示，農委會對食材業者有加碼獎勵，產銷履歷黃豆做的豆奶在營養午餐還供不應求，畜牧處也有針對鮮奶研擬相關措施來解決，「記得自己小學的年代，家境比較好的學生都可以訂牛奶喝」。

「那班班有牛奶就很好啊！」陳超明馬上接話說，按照主委的說法，以前的牛奶是「高貴又富有」的小孩才喝得到，現在就可以給所有小朋友喝高貴又富有的牛奶，國內酪農的存續真的要想辦法解決，這不是在消遣你。