職棒中信兄弟啦啦隊女神峮峮，因跳球員陳子豪應援舞曲爆紅，更兩度登上日本雜誌封面，平時利用社群媒體與粉絲互動分享日常的她，在昨（21日）轉發粉絲的限時動態中發現，她現身粉絲尾牙現場，而她零修圖真實身材也隨之曝光。

峮峮昨（21日）在IG上轉發網友的限時動態中可見，她身穿短版中空啦啦隊制服現身尾牙現場，完全沒經過任何修圖的她，皮膚依舊白皙，腰身纖細，身材比例相當不錯，現場無論是抽獎還是與底下觀眾互動，臉上始終掛著她的招牌笑容，而拍攝影片的網友們也都大讚她「本人真的超級漂亮！」

峮峮轉發網友限時動態。(圖/截圖自峮峮IG)

事實上，峮峮2010年曾獲選為「網路十大正妹」之一，之後更成為《大學生了沒》班底，2016年加入中信兄弟隊Passion Sisters啦啦隊，隔年，因跳球員陳子豪應援舞曲爆紅，人氣高漲的她，目前擔任電視綜藝節目《飢餓遊戲》及網絡節目《星光雲!Run新聞》的主持人。

此外，近期她被選為第五屆世界棒球經典賽應援啦啦隊的成員，即將與林襄、孟潔、Yuri、籃籃、慈妹、貴貴、短今等來自其他啦啦隊的女神們同台演出，令所有球迷非常期待，更直呼「這才是國家隊本體啊」。