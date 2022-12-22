民眾提供買到的獸鋏。（新北市動保處提供）

新北市動保處日前接獲檢舉指土城區永豐路某工廠販售獸鋏，數量龐大取貨容易，訂貨後可迅速運送到家。動保處隨即會同警方前往調查，經查該廠僅為退貨中心，非賣家場址。動保處循線追查，發現獸鋏製造商在大陸，由台灣龍姓男子在網路販售，已違反動物保護法第14-2條未經許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，最高可處7萬5000元罰鍰，同條第2項規定，5年內故意再次違反，將可處2年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿違法。

檢舉人阮小姐表示，她在臉書發現販售捕獸鋏，小隻獸鋏標價70元、大隻780元，隨即匯款6700元下單訂購81隻，店家以郵寄方式送件到府後，立即向動保處檢舉。

經動保處追查，從土城區永豐路物流退貨中心留存的出貨單據，循線查出係從大陸廣東省雲浮市發貨，再經聯繫物流公司取得訂購獸鋏買家資料，並透過匯款紀錄查獲龍姓男子涉在網路販售獸鋏，遂依法裁處。

動保處表示，動物保護法第14-2條未經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏；另同法第14-1條亦規定不可以使用獸鋏捕捉動物，違反前2條者將處1萬5000至7萬5000元罰鍰，如仍拒不改善5年內故意再次違反販售或使用獸鋏可處2年以下有期徒刑。另新北市動物保護自治條例亦已將山豬吊列入禁止販售及使用，違者亦可處1萬5000至7萬5000元罰鍰，呼籲民眾切莫使用或販售賺取外快以身試法。