苗栗縣首座親子館座落在頭份市后庄非營利幼兒園旁，苗栗縣長徐耀昌22日前往視察。（謝明俊攝）

苗栗縣首座親子館座落在頭份市后庄非營利幼兒園旁，苗栗縣長徐耀昌22日前往視察。（謝明俊攝）

苗栗縣首座親子館座落在頭份市后庄非營利幼兒園旁，苗栗縣長徐耀昌22日前往視察。（謝明俊攝）

苗栗縣首座親子館座落在頭份市后庄非營利幼兒園旁，分成2大設施。（謝明俊攝）

苗栗縣首座親子館座落在頭份市后庄非營利幼兒園旁。（謝明俊攝）

苗栗縣首座兒童及青少年親子館，座落在頭份市后庄地區，自去年9月動工迄今，已經完成7成工程進度，苗栗縣長徐耀昌一手催生親子館誕生，22日利用卸任前特別到工地巡禮，館場分成3大區塊，包括動態活動區及靜態圖書館等設施，徐耀昌期望新任縣長接手在苗南地區興建親子館，讓全縣兒童都擁有安全良好的休憩設施。

徐耀昌在任內積極建置兒童及青少年休憩活動場地，先後在苗北、苗南及海線苑裡等地，完成了3座大型親子公園，獲得縣民非常肯定，徐耀昌原先設定目標，要在18鄉鎮市建置1鄉鎮市1公園，日前陸續完成獅潭及大湖的親子公園，徐耀昌將未來後續建置工作交棒給新當選的準縣長鍾東錦。

頭份市與竹南鎮兩地目前擁有19萬人口，並且持續增加中，新增人口中有許多是隨著頭份及竹南兩地科技園區新廠商進駐後帶來的年輕從業人員，對於幼兒、兒童等教育、休憩等需求大增，因此，徐耀昌在多年就開始規畫多管齊下，先廣泛建置非營利幼兒園，再規畫建置室內親子館等設施，全縣首座親子活動館就在徐耀昌的催生下，落腳在頭份市后庄非營利幼兒園旁空地。

整個場館工程經費1億6千多萬元，承包的嘉鑫營造公司從去年9月開始動工，原本預計明年6月完工，嘉鑫營造負責人林武煉表示將積極趕工，期望能在明年兒童節前完成啟用。

22日是徐耀昌卸任前倒數第2天，徐耀昌非常關心親子館工程進度，特別到場視察。場館將分成3大區塊，包括動態活動區域、靜態展覽區包括兒童圖書館，以及大型停車場等，目前進度已完成7成，完工後將成為縣內綠建築的代表之一。