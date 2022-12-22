南韓知名網紅「DJ Soda」（黃素熙）擁有甜美臉蛋、火辣身材，憑藉高人氣常受邀到世界各地演出，先前還因為穿著印有髒話的品牌褲，被空服人員請下飛機，要求她當眾脫褲，引起大批粉絲不滿出征航空公司，也因此登上新聞版面。經常透過社群媒體分享生活的她，昨日晚間突然曬出人在台北的影片，火辣穿搭立即吸引大批網友注意。

DJ Soda昨日晚間突然在個人IG上PO文表示「The real bubble tea trip in Taipei」，並曬出一段短片。影片中，只見她穿著一件藍色短版針織罩衫搭配同款短裙，出現在疑似林森北路上的飲料店買奶茶；而上衣領口全開的穿搭方式，使她內配的白色BRATOP及飽滿上圍曲線一覽無遺，加上裙擺短至臀下的超性感貼身剪裁，讓她凹凸有致的身材完美呈現。

不少台灣粉絲們看到後紛紛興奮表示「歡迎來台灣，好喜歡你」、「Holy shit！Welcome taiwan」、「真假來台灣了、「哇噻！她來台灣，代表是不是會出現在那個電音派對或夜店」、「OMG，竟然在台灣」、「歡迎來台灣～林森北路欣欣秀泰影城旁的天仁茗茶」、「女神來了！！」、「想偶遇！」短短一天就吸引超過6萬人按讚。

事實上，DJ Soda日前便曾PO文表示自己將到台灣度過聖誕節的消息，還將會與幸運的粉絲一同共度午餐或晚餐；還附上穿著胸口鏤空的中空上衣及百褶裙，在聖誕樹前熱舞的「彈跳片」，讓粉絲們看得臉紅心跳激動不已。