陳冠希為演出《無間道II》，被劉偉強盯不准歪嘴笑。（華映提供）

余文樂年輕時的「盛世美顏」重登大銀幕。（華映提供）

香港經典警匪電影《無間道》3部曲，由劉偉強、麥兆輝執導，莊文強、麥兆輝編劇，2002《無間道》、2003前傳《無間道Ⅱ》和2003續集《無間道Ⅲ終極無間》，3集作品中集合滿滿的大牌港星，除了目前依然活躍於大銀幕的劉德華、梁朝偉等演員外，更有久違的陳慧琳、陳冠希、黎明等人當年盛世美顏模樣，讓影迷大呼想念。

《無間道》20周年4K修復上映，可以見到星光熠熠的超強卡司，除了目前依然活躍於影壇的一種香港影壇帝后陣容，更可見到久違大銀幕的黎明、目前以家庭生活為重的余文樂、陳冠希及陳慧琳等，都是當年紅極一時的巨星，以及出道不久的蕭亞軒的清澀模樣，讓鐵粉直呼是回憶殺，可以透過高清版本看見20年前巨星們當時的盛世美顏。

《無間道》導演劉偉強曾表示3部曲論故事而言自己最偏愛《無間道Ⅱ》，他表示有一部作品成功後，會有更多人注意你下一部的失敗，所以《無間道》編導3人在拍攝續集時都面對了極大壓力，他笑說第二集沒有super star，陳冠希和余文樂都才剛走紅，還有實力派的曾志偉、黃秋生，再加入金馬影帝吳鎮宇，「被大家笑是《無間道》的A貨還不如，但沒有人看好，反而更要做出一部好戲。」

劉偉強透露吳鎮宇加入《無間道Ⅱ》後非常幫忙，演出前都想好如何演出，連造型都已全面思考，「他以斯文的造型演出黑幫老大，一個唸過很多書的人如何領導黑幫，讓故事更有張力。第二集的故事做到一環扣一環，真的精彩。」

而余文樂為了演出梁朝偉年輕模樣，同樣壓力極大，他問導演要怎麼演才好？劉偉強給了他很直接的功課：「去看《無間道》100遍，看到後來就會進入狀況，也就能進入角色中了。」他也特別要求當年有著帥氣歪嘴笑容的陳冠希要收斂招牌致命微笑，「我提醒他要演劉建明就不準歪著嘴巴笑，再歪著嘴笑，我會揍人。」